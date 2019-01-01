Волинську облспоживспілку оштрафували на 68 тисяч гривень
Сьогодні, 14:52
За зловживанням монопольним становищем Волинську обласну спілку споживчих товариств оштрафували на 68 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
Антимонопольники запевняють, що Волинська обласна спілка споживчих товариств у договорах оренди від 01.01.2019 року незаконно зобов'язала підприємців укладати цивільно-правові угоди на послуги зовнішньої охорони об’єктів підприємницької діяльності із конкретно визначеним охоронним підприємством.
Це є порушенням, адже це - зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку комплексних послуг з надання місць для торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами на ринках в межах м. Луцьк та прилеглої території (с. Рованці, Луцький район), шляхом встановлення таких умов реалізації товарів (послуг), які було б неможливо встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
Антимонопольники запевняють, що Волинська обласна спілка споживчих товариств у договорах оренди від 01.01.2019 року незаконно зобов'язала підприємців укладати цивільно-правові угоди на послуги зовнішньої охорони об’єктів підприємницької діяльності із конкретно визначеним охоронним підприємством.
Це є порушенням, адже це - зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку комплексних послуг з надання місць для торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами на ринках в межах м. Луцьк та прилеглої території (с. Рованці, Луцький район), шляхом встановлення таких умов реалізації товарів (послуг), які було б неможливо встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.
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