вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинську облспоживспілку оштрафували на 68 тисяч гривень

Волинську облспоживспілку оштрафували на 68 тисяч гривень
За зловживанням монопольним становищем Волинську обласну спілку споживчих товариств оштрафували на 68 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Антимонопольники запевняють, що Волинська обласна спілка споживчих товариств у договорах оренди від 01.01.2019 року незаконно зобов'язала підприємців укладати цивільно-правові угоди на послуги зовнішньої охорони об’єктів підприємницької діяльності із конкретно визначеним охоронним підприємством.

Це є порушенням, адже це - зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку комплексних послуг з надання місць для торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами на ринках в межах м. Луцьк та прилеглої території (с. Рованці, Луцький район), шляхом встановлення таких умов реалізації товарів (послуг), які було б неможливо встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: облспоживспілка, Луцьк, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У дитячій церкві у Луцьку – перше заняття
Сьогодні, 14:54
Волинську облспоживспілку оштрафували на 68 тисяч гривень
Сьогодні, 14:52
У Луцьку вводять заборону на будівництво багатоповерхівок
Сьогодні, 14:30
У Нововолинську встановили головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
Сільський староста з Волині отримав подарунок і грамоту від нардепа
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
У Луцьку за неякісно встановлений дорожній знак оштрафували чиновника міськради У Луцьку за неякісно встановлений дорожній знак оштрафували чиновника міськради
06 листопад, 14:02
У Луцьку автохам припаркував бульдозер на газоні У Луцьку автохам припаркував бульдозер на газоні
26 вересень, 08:48
У Луцьку маршрутка з пасажирами «летіла» на червоне світло. ВІДЕО У Луцьку маршрутка з пасажирами «летіла» на червоне світло. ВІДЕО
23 вересень, 19:30
Луцькі продавці «нічного» алкоголю отримали штрафи Луцькі продавці «нічного» алкоголю отримали штрафи
05 вересень, 07:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У дитячій церкві у Луцьку – перше заняття
Сьогодні, 14:54
 0
Волинську облспоживспілку оштрафували на 68 тисяч гривень
Сьогодні, 14:52
 0
У Луцьку вводять заборону на будівництво багатоповерхівок
Сьогодні, 14:30
 0
У Нововолинську встановили головну ялинку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
 0
Сільський староста з Волині отримав подарунок і грамоту від нардепа
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8