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На Волині чоловік загинув від їдкого диму, його співмешканка – в реанімації

На Волині чоловік загинув від їдкого диму, його співмешканка – в реанімації
У Любомлі трапилась пожежа, у якій загинув чоловік 1978 року народження, а його співмешканка 1987 року народження потрапила до реанімації.

Про це повідомляють "Волинські новини".

У пресслужбі ДСНС Волині зауважили, що ймовірною причиною смертельної пожежі став недопалок, який потрапив на синтетичне крісло, яке і почало тліти. Пожежники на виклик не виїжджали, оскільки загоряння ліквідували самостійно.

Як повідомили місцеві мешканці, у квартирі пари ввечері 5 грудня було застілля. Коли ж гості розійшлись, жінка лягла спати. Серед ночі прокинувшись від кашлю та їдкого диму, помітила, що її співмешканець лежить на підлозі без ознак життя.

Швидка медична допомога доставила постраждалу жінку, мешканку Луцька, у відділення реанімації любомльської лікарні. На жаль, чоловіка не вдалось врятувати.

Фото ілюстративне

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Теги: дим, загибель, смерть, Любомль
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