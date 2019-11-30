«Луцьктепло» попереджає про зміни в оплаті за гарячу воду





Оплата вартості наданих послуг постачання гарячої води здійснюється за показаннями індивідуальних вузлів обліку з розрахунку вартості 1 м3 гарячої води. Підставою для розрахунків є своєчасне повідомлення споживачами показань індивідуальних вузлів обліку гарячої води ДКП «Луцьктепло», - поаідомляє



Зауважують, якщо раніше нарахування за спожиту гарячу воду здійснювалося на підставі вказаних споживачем показань вузлів обліку при оплаті в касі чи терміналі самообслуговування, то тепер переходять до системи автоматичних нарахувань з огляду на передані споживачем показники телефоном або в інший зручний для споживачів спосіб.



Відповідно, вже за листопад 2019 року провели нарахування за фактичними показаннями засобів обліку, отриманих від споживачів до 30.11.2019 року.



Просять вибачення у споживачів за можливі тимчасові незручності, спричинені зміною способів передачі показань, та звертають увагу, що подібна ситуація пов’язана з перехідним періодом, метою якого є:

- впорядкування та актуалізація бази абонентів;

- виявлення системних боржників, які навмисно не сплачують або не надають фактичні обсяги споживання, тим самим перекладаючи тягар на мешканців багатоквартирних житлових будинків без індивідуальних

вузлів обліку.



За грудень 2019 року нарахування за послугу з постачання гарячої води буде проведено за фактичними показами індивідуальних засобів обліку переданих споживачами виключно до ДКП «Луцьктепло», або КП «Луцькводоканал» (за телефоном: 28-40-40).



З метою підвищення платіжної дисципліни ДКП «Луцьктепло» регулярно проводитиме перевірки для зняття фактичних показників лічильників. Окрім того, споживачі самостійно можуть звернутися до Центру обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» для виклику контролера у помешкання та підтвердження відповідності даних приладів обліку фактичним показникам.



Запорукою чітких розрахунків у майбутньому є:

- своєчасна передача показників лічильника з 20 до 30 числа місяця.

- встановлення, своєчасна повірка, опломбування лічильників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДКП «Луцьктепло» інформує про порядок розрахунків за наявності індивідуальних вузлів обліку гарячої води за листопад 2019 року.Оплата вартості наданих послуг постачання гарячої води здійснюється за показаннями індивідуальних вузлів обліку з розрахунку вартості 1 м3 гарячої води. Підставою для розрахунків є своєчасне повідомлення споживачами показань індивідуальних вузлів обліку гарячої води ДКП «Луцьктепло», - поаідомляє підприємство. Зауважують, якщо раніше нарахування за спожиту гарячу воду здійснювалося на підставі вказаних споживачем показань вузлів обліку при оплаті в касі чи терміналі самообслуговування, то тепер переходять до системи автоматичних нарахувань з огляду на передані споживачем показники телефоном або в інший зручний для споживачів спосіб.Відповідно, вже за листопад 2019 року провели нарахування за фактичними показаннями засобів обліку, отриманих від споживачів до 30.11.2019 року.Просять вибачення у споживачів за можливі тимчасові незручності, спричинені зміною способів передачі показань, та звертають увагу, що подібна ситуація пов’язана з перехідним періодом, метою якого є:- впорядкування та актуалізація бази абонентів;- виявлення системних боржників, які навмисно не сплачують або не надають фактичні обсяги споживання, тим самим перекладаючи тягар на мешканців багатоквартирних житлових будинків без індивідуальнихвузлів обліку.За грудень 2019 року нарахування за послугу з постачання гарячої води буде проведено за фактичними показами індивідуальних засобів обліку переданих споживачами виключно до ДКП «Луцьктепло», або КП «Луцькводоканал» (за телефоном: 28-40-40).З метою підвищення платіжної дисципліни ДКП «Луцьктепло» регулярно проводитиме перевірки для зняття фактичних показників лічильників. Окрім того, споживачі самостійно можуть звернутися до Центру обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» для виклику контролера у помешкання та підтвердження відповідності даних приладів обліку фактичним показникам.Запорукою чітких розрахунків у майбутньому є:- своєчасна передача показників лічильника з 20 до 30 числа місяця.- встановлення, своєчасна повірка, опломбування лічильників.

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