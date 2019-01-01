Вимагають взяти під варту водія, який на смерть збив жінку на Карпенка-Карого





«Прокуратура Волині оскаржить в апеляційному порядку ухвалу Луцького міськрайонного суду про обрання 33-річному лучанину, підозрюваному в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час – з 22.00 до 8.00», – пишуть на



Нагадаємо, майже опівночі 07 грудня 2019 року нетверезий чоловік, за кермом автомобіля марки «BMW 528І», рухався вулицею Карпенка-Карого в напрямку вулиці Дубнівської із шаленою швидкістю й здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу.



Потерпіла загинула на місці пригоди.



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Водій-вбивця



Водію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України.



Прокурори наполягали на обранні підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, проте суд обрав для нього домашній арешт. Таке рішення будуть оскаржувати і наполягати на взятті підозрюваного під варту.



Нагадаємо, згідно з санкцією ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурори вимагають, аби чоловіка, який вчинив смертельну ДТП на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку в ніч із 6 на 7 грудня, взяли під варту.«Прокуратура Волині оскаржить в апеляційному порядку ухвалу Луцького міськрайонного суду про обрання 33-річному лучанину, підозрюваному в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час – з 22.00 до 8.00», – пишуть на сайті прокуратури Волині у Facebook.Нагадаємо, майже опівночі 07 грудня 2019 року нетверезий чоловік, за кермом автомобіля марки «BMW 528І», рухався вулицею Карпенка-Карого в напрямку вулиці Дубнівської із шаленою швидкістю й здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу.Потерпіла загинула на місці пригоди.Водій-вбивця намагався утекти із місця ДТП , створюючи численні аварійні ситуації під час погоні. Патрульна поліція затримала його біля села Піддубці Луцького району.Водію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України.Прокурори наполягали на обранні підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, проте суд обрав для нього домашній арешт. Таке рішення будуть оскаржувати і наполягати на взятті підозрюваного під варту.Нагадаємо, згідно з санкцією ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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