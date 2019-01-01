Відомий співак з Волині відзначив 88-річний ювілей

Олександр Пилипович Каліщук.



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Політв'язень сталінських таборів, він за довгі роки не розгубив доброти, людяності, віри в прекрасне, палкої любові до України, до людей, до життя. Олександр Каліщук зібрав і записав понад тисячу народних пісень.



Особливе місце у творчості композитора займають пісні історичної тематики та релігійні піснеспіви, об’єднані в кілька збірок.



Він і досі продовжує творити, бере до рук баян, співає, є бажаним гостем на багатьох урочистостях у шахтарському місті та багатьох селах Іваничівщини. І поруч завжди його дружина – Галина Олексіївна.



А напередодні особистого свята до родини Каліщуків завітали самодіяльні артисти села Радовичі Павлівської ОТГ. Гурт «Вінок з барвінку» мав велику честь привітати волинського «соловейка» з днем народження. Лунали пісенні мелодії, в тому числі й ті, які створив винуватець торжества, найщиріші вітання та побажання з нагоди уродин.



Атмосферу святковості підтримував і сам Олександр Пилипович, з – під рук якого від піаніно народжувалися зворушливі звуки – всі разом співали під акомпанемент композитора. До поздоровлень доєднався і поет із села Бужанка Іваничівського району Ярослав Гиць, який у співпраці з Олександром Каліщуком створив чимало прекрасних пісень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 грудня 88-му зиму відзначає добре відома у шахтарському місті та далеко за його межами людина - заслужений працівник культури України, почесний громадянин міста Нововолинська, кавалер ордена «За заслуги», поет, композитор, співак, музикантПро це повідомляє "Волинь Нова". Політв'язень сталінських таборів, він за довгі роки не розгубив доброти, людяності, віри в прекрасне, палкої любові до України, до людей, до життя. Олександр Каліщук зібрав і записав понад тисячу народних пісень.Особливе місце у творчості композитора займають пісні історичної тематики та релігійні піснеспіви, об’єднані в кілька збірок.Він і досі продовжує творити, бере до рук баян, співає, є бажаним гостем на багатьох урочистостях у шахтарському місті та багатьох селах Іваничівщини. І поруч завжди його дружина –А напередодні особистого свята до родини Каліщуків завітали самодіяльні артисти села Радовичі Павлівської ОТГ. Гурт «Вінок з барвінку» мав велику честь привітати волинського «соловейка» з днем народження. Лунали пісенні мелодії, в тому числі й ті, які створив винуватець торжества, найщиріші вітання та побажання з нагоди уродин.Атмосферу святковості підтримував і сам Олександр Пилипович, з – під рук якого від піаніно народжувалися зворушливі звуки – всі разом співали під акомпанемент композитора. До поздоровлень доєднався і поет із села Бужанка Іваничівського району, який у співпраці з Олександром Каліщуком створив чимало прекрасних пісень.

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