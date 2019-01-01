Роботодавців просять пришвидшити терміни лікарняних і декретних виплат

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області звертається до страхувальників (роботодавців) з проханням здійснювати перерахування матеріального забезпечення своїм працівникам у максимально короткі терміни після отримання коштів від Фонду, особливо допомог у зв’язку з вагітністю і пологами.Про це повідомляє пресслужба організації.Зауважують, що з таким проханням до роботодавців звертаються з метою зняття соціальної напруги.Наголошують також, що на виплату допомоги тим, хто тимчасово втратив працездатність, а також вагітним та при пологах Фонд направляє всі наявні ресурси.Крім того, нагадують, що Фонд фінансує матеріальне забезпечення на окремий поточний рахунок роботодавця, відкритий у банку для зарахування страхових коштів. Звертають увагу, що відповідно до нормативно-правових актів, допомога від Фонду виплачується працівнику роботодавцем у найближчий після дня призначення допомоги строк, встановлений для виплати заробітної плати. При цьому, законодавство не забороняє роботодавцю здійснювати таку виплату відразу після отримання коштів від Фонду. Тому, враховуючи ситуацію, Фонд просить страхувальників максимально скоротити терміни виплат.