У луцькому ЦНАПі вперше відновили втрачене водійське посвідчення
Сьогодні, 19:16
Луцький ЦНАП вперше видав відновлене після втрати посвідчення водія.
Про це йдеться на сторінці установи у facebook.
"Напередодні Дня місцевого самоврядування лучанин надав адміністратору необхідні документи, а вже сьогодні щасливий відвідувач покинув приміщення ЦНАПу з новеньким посвідченням водія. Швидко, без зайвих проблем, отримав якісний сервіс!", - йдеться у повідомленні.
Послуга відновлення водійського посвідчення після втрати – нова для ЦНАПу у місті Луцьку. До цього обмінювали лише старі посвідчення на нові та видавали нові документи через зміну особистих даних.
Утім, чинне законодавство ще не передбачає процедуру надання у ЦНАПі перших посвідчень водія.
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Про це йдеться на сторінці установи у facebook.
"Напередодні Дня місцевого самоврядування лучанин надав адміністратору необхідні документи, а вже сьогодні щасливий відвідувач покинув приміщення ЦНАПу з новеньким посвідченням водія. Швидко, без зайвих проблем, отримав якісний сервіс!", - йдеться у повідомленні.
Послуга відновлення водійського посвідчення після втрати – нова для ЦНАПу у місті Луцьку. До цього обмінювали лише старі посвідчення на нові та видавали нові документи через зміну особистих даних.
Утім, чинне законодавство ще не передбачає процедуру надання у ЦНАПі перших посвідчень водія.
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