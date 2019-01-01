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У луцькому ЦНАПі вперше відновили втрачене водійське посвідчення

У луцькому ЦНАПі вперше відновили втрачене водійське посвідчення
Луцький ЦНАП вперше видав відновлене після втрати посвідчення водія.

Про це йдеться на сторінці установи у facebook.

"Напередодні Дня місцевого самоврядування лучанин надав адміністратору необхідні документи, а вже сьогодні щасливий відвідувач покинув приміщення ЦНАПу з новеньким посвідченням водія. Швидко, без зайвих проблем, отримав якісний сервіс!", - йдеться у повідомленні.

Послуга відновлення водійського посвідчення після втрати – нова для ЦНАПу у місті Луцьку. До цього обмінювали лише старі посвідчення на нові та видавали нові документи через зміну особистих даних.

Утім, чинне законодавство ще не передбачає процедуру надання у ЦНАПі перших посвідчень водія.
У луцькому ЦНАПі вперше відновили втрачене водійське посвідчення


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Теги: послуги, ЦНАП, посвідчення водія
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