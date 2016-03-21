У місті на Волині люди тиждень будуть сидіти без холодної води





Зокрема, відключать водопостачання абонентам буд. №20, 22 на проспекті Перемоги та буд. №12, 14, 18 на вулиці Соборній, - інформує



Підприємство повідомляє, що припинення холодної води відбудеться у зв’язку із проведенням робіт з реконструкції водопровідних мереж міста по проекту четвертої черги заміни водогонів.



Мешканців просять зробити запас води на цей період.



Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж. Також підприємство просить вибачення за тимчасову незручність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на деяких вулицях тимчасово припинять подачу холодної води з 10 до 17 грудня цього року.Зокрема, відключать водопостачання абонентам буд. №20, 22 на проспекті Перемоги та буд. №12, 14, 18 на вулиці Соборній, - інформує адміністрація «Нововолинськводоканал» Підприємство повідомляє, що припинення холодної води відбудеться у зв’язку із проведенням робіт з реконструкції водопровідних мереж міста по проекту четвертої черги заміни водогонів.Мешканців просять зробити запас води на цей період.Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж. Також підприємство просить вибачення за тимчасову незручність.

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