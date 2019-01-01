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Консервну продукцію з волинських лісів представили у Польщі

Консервну продукцію з волинських лісів представили у Польщі
6-7 грудня 2019 року у виставково-конгресному центрі арени Підкарпатського регіону G2A в Ясіонці поблизу Жешува (Республіка Польща) відбувся Міжнародний ярмарок продукції та продуктів харчування високої якості – EKOGALA 2019.

ДП «Маневицьке лісове господарство» Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства за запрошенням Луцької міської ради представило продукцію власного виробництва, йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

В асортименті – вироби консервного цеху, а саме: соки березові, компоти, протерті лісові ягоди, мариновані гриби та екстракт хвойний натуральний.

Від підприємства брали участь Наталія Зінич – лаборант консервного цеху та Ірина Остапчук – інженер побічного користування. Гості міста та місцеві жителі мали можливість дегустувати та придбати представлену продукцію.

Крім того, українській делегації вдалося познайомитися та налагодити комунікацію з лісівниками Глогувського лісового господарства, яке належить до Державних лісів Республіки Польща. Польські колеги були вражені якістю та смаковими властивостями продукції консервних цехів. Аналогів такого виробництва при державних підприємствах у Польщі немає.

До слова, EKOGALA дає змогу досвідченим виробникам, а також підприємствам, що виходять на ринок, представити високоякісну продукцію власного виробництва. А консервна продукція з волинських лісів виготовляється із натуральної сировини, без хімічних добавок, консервантів, барвників та є екологічно чистою.

Консервну продукцію з волинських лісів представили у Польщі
Консервну продукцію з волинських лісів представили у Польщі
Консервну продукцію з волинських лісів представили у Польщі
Консервну продукцію з волинських лісів представили у Польщі
Консервну продукцію з волинських лісів представили у Польщі

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Теги: ярмарок продукції, Польща, продукція з волинських лісів
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