Консервну продукцію з волинських лісів представили у Польщі





ДП «Маневицьке лісове господарство» Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства за запрошенням Луцької міської ради представило продукцію власного виробництва, йдеться на сайті



В асортименті – вироби консервного цеху, а саме: соки березові, компоти, протерті лісові ягоди, мариновані гриби та екстракт хвойний натуральний.



Від підприємства брали участь Наталія Зінич – лаборант консервного цеху та Ірина Остапчук – інженер побічного користування. Гості міста та місцеві жителі мали можливість дегустувати та придбати представлену продукцію.



Крім того, українській делегації вдалося познайомитися та налагодити комунікацію з лісівниками Глогувського лісового господарства, яке належить до Державних лісів Республіки Польща. Польські колеги були вражені якістю та смаковими властивостями продукції консервних цехів. Аналогів такого виробництва при державних підприємствах у Польщі немає.



До слова, EKOGALA дає змогу досвідченим виробникам, а також підприємствам, що виходять на ринок, представити високоякісну продукцію власного виробництва. А консервна продукція з волинських лісів виготовляється із натуральної сировини, без хімічних добавок, консервантів, барвників та є екологічно чистою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-7 грудня 2019 року у виставково-конгресному центрі арени Підкарпатського регіону G2A в Ясіонці поблизу Жешува (Республіка Польща) відбувся Міжнародний ярмарок продукції та продуктів харчування високої якості – EKOGALA 2019.ДП «Маневицьке лісове господарство» Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства за запрошенням Луцької міської ради представило продукцію власного виробництва, йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ В асортименті – вироби консервного цеху, а саме: соки березові, компоти, протерті лісові ягоди, мариновані гриби та екстракт хвойний натуральний.Від підприємства брали участь– лаборант консервного цеху та– інженер побічного користування. Гості міста та місцеві жителі мали можливість дегустувати та придбати представлену продукцію.Крім того, українській делегації вдалося познайомитися та налагодити комунікацію з лісівниками Глогувського лісового господарства, яке належить до Державних лісів Республіки Польща. Польські колеги були вражені якістю та смаковими властивостями продукції консервних цехів. Аналогів такого виробництва при державних підприємствах у Польщі немає.До слова, EKOGALA дає змогу досвідченим виробникам, а також підприємствам, що виходять на ринок, представити високоякісну продукцію власного виробництва. А консервна продукція з волинських лісів виготовляється із натуральної сировини, без хімічних добавок, консервантів, барвників та є екологічно чистою.

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