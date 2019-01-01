У Луцьку зловили продавчиню, яка торгувала алкоголем вночі
Сьогодні, 17:16
На продавця магазину "Продукти", котрий розміщений на вулиці Захарова у Луцьку, склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради на сторінці у Facebook.
Нагадують, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-ї години відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів». На порушника чекає штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради на сторінці у Facebook.
Нагадують, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-ї години відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів». На порушника чекає штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.
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