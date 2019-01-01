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У Луцьку зловили продавчиню, яка торгувала алкоголем вночі

У Луцьку зловили продавчиню, яка торгувала алкоголем вночі
На продавця магазину "Продукти", котрий розміщений на вулиці Захарова у Луцьку, склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради на сторінці у Facebook.

Нагадують, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-ї години відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів». На порушника чекає штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.

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Теги: штраф, нічний продаж алкоголю, Луцьк
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