У Луцьку зловили продавчиню, яка торгувала алкоголем вночі





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Нагадують, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-ї години відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів». На порушника чекає штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На продавця магазину "Продукти", котрий розміщений на вулиці Захарова у Луцьку, склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради на сторінці у Facebook.Нагадують, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-ї години відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів». На порушника чекає штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.

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