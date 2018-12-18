У Луцьку відбудеться виставка-ярмарок від українських виробників*
Сьогодні, 10:00
У Луцьку відбудеться виставка-ярмарок, на якій представлять товари від українських виробників.
Організатор РА «DAIGA» проводить виставки більш ніж у 50 містах України, зокрема, у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській та Львівській областях.
У Луцьку виставка-ярмарок триватиме в Палаці учнівської молоді з 13 до 18 грудня.
На виставці-ярмарку будуть представлені товари від національних виробників. Зокрема:
- жіночий одяг ТМ “SAKURA”, ТМ “NITA” (м. Миколаїв, м. Черкаси);
- домашній текстиль;
- дитячий одяг;
- товари для чоловіків;
- головні убори;
- хутряні вироби;
- взуття;
- верхній одяг від харківських виробників у великому асортименті (від 42 до 78 розміру);
- товари для здоров’я;
- тренажер «DAST»;
- сортове насіння.
Виставка-ярмарок буде працювати за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 18, Палац учнівської молоді, з 10:00 до 19:00 год.
Контактні телефони організатора: 050 592-14-74, 063 416-97-77.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Організатор РА «DAIGA» проводить виставки більш ніж у 50 містах України, зокрема, у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській та Львівській областях.
У Луцьку виставка-ярмарок триватиме в Палаці учнівської молоді з 13 до 18 грудня.
На виставці-ярмарку будуть представлені товари від національних виробників. Зокрема:
- жіночий одяг ТМ “SAKURA”, ТМ “NITA” (м. Миколаїв, м. Черкаси);
- домашній текстиль;
- дитячий одяг;
- товари для чоловіків;
- головні убори;
- хутряні вироби;
- взуття;
- верхній одяг від харківських виробників у великому асортименті (від 42 до 78 розміру);
- товари для здоров’я;
- тренажер «DAST»;
- сортове насіння.
Виставка-ярмарок буде працювати за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 18, Палац учнівської молоді, з 10:00 до 19:00 год.
Контактні телефони організатора: 050 592-14-74, 063 416-97-77.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На проспекті Соборності маршрутка №107 в'їхала у Mercedes
Сьогодні, 10:24
У Луцьку відбудеться виставка-ярмарок від українських виробників*
Сьогодні, 10:00
У Луцьку відбудеться забіг Миколаїв
Сьогодні, 09:29