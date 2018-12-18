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У Луцьку відбудеться виставка-ярмарок від українських виробників*

У Луцьку відбудеться виставка-ярмарок від українських виробників*
У Луцьку відбудеться виставка-ярмарок, на якій представлять товари від українських виробників.

Організатор РА «DAIGA» проводить виставки більш ніж у 50 містах України, зокрема, у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській та Львівській областях.

У Луцьку виставка-ярмарок триватиме в Палаці учнівської молоді з 13 до 18 грудня.

На виставці-ярмарку будуть представлені товари від національних виробників. Зокрема:

- жіночий одяг ТМ “SAKURA”, ТМ “NITA” (м. Миколаїв, м. Черкаси);
- домашній текстиль;
- дитячий одяг;
- товари для чоловіків;
- головні убори;
- хутряні вироби;
- взуття;
- верхній одяг від харківських виробників у великому асортименті (від 42 до 78 розміру);
- товари для здоров’я;
- тренажер «DAST»;
- сортове насіння.

Виставка-ярмарок буде працювати за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 18, Палац учнівської молоді, з 10:00 до 19:00 год.

Контактні телефони організатора: 050 592-14-74, 063 416-97-77.

У Луцьку відбудеться виставка-ярмарок від українських виробників*

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Теги: РА «DAIGA», Виставка, ярмарок
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