У Луцьку відбудеться виставка-ярмарок від українських виробників*

виставка-ярмарок, на якій представлять товари від українських виробників.



Організатор РА «DAIGA» проводить виставки більш ніж у 50 містах України, зокрема, у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Тернопільській та Львівській областях.



У Луцьку виставка-ярмарок триватиме в Палаці учнівської молоді з 13 до 18 грудня.



На виставці-ярмарку будуть представлені товари від національних виробників. Зокрема:



- жіночий одяг ТМ “SAKURA”, ТМ “NITA” (м. Миколаїв, м. Черкаси);

- домашній текстиль;

- дитячий одяг;

- товари для чоловіків;

- головні убори;

- хутряні вироби;

- взуття;

- верхній одяг від харківських виробників у великому асортименті (від 42 до 78 розміру);

- товари для здоров’я;

- тренажер «DAST»;

- сортове насіння.



Виставка-ярмарок буде працювати за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 18, Палац учнівської молоді, з 10:00 до 19:00 год.



Контактні телефони організатора: 050 592-14-74, 063 416-97-77.





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