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На Волині чоловік напоїв неповнолітнього самогонкою

На Волині чоловік напоїв неповнолітнього самогонкою
Сьогодні, 9 грудня, любешівські правоохоронці виявили факт доведення неповнолітнього до стану алкоспяніння жителем селиша, який пригостив підлітка самогонним виробом. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності і наклали на нього штраф - 102 гривні.

Про це повідомляє Любешівське відділення поліції.

Загалом же з початку року любешівські правоохоронці притягли до відповідальності 8 жителів Любешівщини за споювання неповнолітніх. Співробітники ювенальної превенції виявили 4 неповнолітніх, які розпивали алкогольні напої, а за продаж спиртного та тютюну дітям притягнуто до відповідальності 1 реалізатора в селі Мала Глуша.

Нерідко саме друзі неповнолітніх привчають їх до вживання алкогольних напоїв. На жаль, непоодинокі випадки, коли старші товариші придбають для дітей алкоголь. За ст. 180 КУпАП «Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння» поліцейські притягнули до відповідальності 8 дорослих.

Додають, що цьогоріч за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях та появу в громадських місцях у п’яному стані (стаття 178 КУпАП) працівники поліції притягнули 4 неповнолітніх та ще 4 батьків, діти яких не досягли віку адміністративної відповідальності, в тому числі випадки, коли діти потрапляли до лікувального закладу із діагнозом алкогольна інтоксикація.

Правоохоронці звертаються до батьків з проханням бути ближчими до дітей, цікавитися їхнім життям, тим, з ким спілкуються, як проводять свій час, звертати увагу на те, в якому стані діти приходять додому.

Також правоохоронці звертаються до працівників торгівлі з проханням не продавати пиво, алкогольні та слабоалкогольні напої і тютюнові вироби неповнолітнім та завжди перевіряти документи, що засвідчують вік молодої людини.

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Теги: споювання, самогонка, алкоголь, Любешів, Волинь
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