Розповіли про стан хлопця, який отруївся невідомою речовиною у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
У лікарні прокоментували, як почувається юнак, який отруївся невідомою речовиною у Луцьку. Хлопця доставили у медичний заклад з діагнозом отруєння невідомою речовиною, його брат - загинув.
Про це Суспільному розповів речник Нацполіції області Віктор Гомоль.
Нагадаємо, учора, 8 грудня, ввечері близько 23 години в Луцьку за місцем проживання виявили мертвим 19-річного чоловіка. Цього ж вечора його брата-однолітка в непритомному стані госпіталізували у медзаклад.
Отруєний нині перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні у відділенні детоксикації, розповів лікар анестезіолог-реаніматолог Сергій Летошко. В одному з інтернет видань з’явилась інформація, що хлопці отруїлись наркотичною речовиною «спайс».
Зі слів лікаря, нині біля хлопця в лікарні його тітка і друзі. Спілкуватися з журналістами вони відмовляються.
За фактом смерті юнака правоохоронці відкрили карне провадження. Одна з версій загибелі, зі слів Віктора Гомоля, - вживання наркотиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповів речник Нацполіції області Віктор Гомоль.
Нагадаємо, учора, 8 грудня, ввечері близько 23 години в Луцьку за місцем проживання виявили мертвим 19-річного чоловіка. Цього ж вечора його брата-однолітка в непритомному стані госпіталізували у медзаклад.
Отруєний нині перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні у відділенні детоксикації, розповів лікар анестезіолог-реаніматолог Сергій Летошко. В одному з інтернет видань з’явилась інформація, що хлопці отруїлись наркотичною речовиною «спайс».
Зі слів лікаря, нині біля хлопця в лікарні його тітка і друзі. Спілкуватися з журналістами вони відмовляються.
За фактом смерті юнака правоохоронці відкрили карне провадження. Одна з версій загибелі, зі слів Віктора Гомоля, - вживання наркотиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Останні новини
У луцькому ЦНАПі вперше відновили втрачене водійське посвідчення
Сьогодні, 19:16
Деякі вулиці Луцька залишаться без світла у вівторок, 10 грудня
Сьогодні, 19:00
Розповіли про стан хлопця, який отруївся невідомою речовиною у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
Відомий співак з Волині відзначив 88-річний ювілей
Сьогодні, 18:42
На Волині чоловік напоїв неповнолітнього самогонкою
Сьогодні, 18:37
Це вже все так звично стало як булочки.