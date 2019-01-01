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Розповіли про стан хлопця, який отруївся невідомою речовиною у Луцьку. ВІДЕО

Розповіли про стан хлопця, який отруївся невідомою речовиною у Луцьку. ВІДЕО
У лікарні прокоментували, як почувається юнак, який отруївся невідомою речовиною у Луцьку. Хлопця доставили у медичний заклад з діагнозом отруєння невідомою речовиною, його брат - загинув.

Про це Суспільному розповів речник Нацполіції області Віктор Гомоль.

Нагадаємо, учора, 8 грудня, ввечері близько 23 години в Луцьку за місцем проживання виявили мертвим 19-річного чоловіка. Цього ж вечора його брата-однолітка в непритомному стані госпіталізували у медзаклад.

Отруєний нині перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні у відділенні детоксикації, розповів лікар анестезіолог-реаніматолог Сергій Летошко. В одному з інтернет видань з’явилась інформація, що хлопці отруїлись наркотичною речовиною «спайс».

Зі слів лікаря, нині біля хлопця в лікарні його тітка і друзі. Спілкуватися з журналістами вони відмовляються.

За фактом смерті юнака правоохоронці відкрили карне провадження. Одна з версій загибелі, зі слів Віктора Гомоля, - вживання наркотиків.


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Теги: Луцьк, стан хлопця, наркотики
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Коментарі 1
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А що сталося що такий розголос???? То ж раніше здоровий чоловік просто "хворів ,хворів і помер" Дааалеко не перший випадок .4 роки тому ситуація була один в один теж брати, теж один в морзі другий в реанімації.А і отруєння невідомою речовиною теж було...
Це вже все так звично стало як булочки.
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