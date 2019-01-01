Розповіли про стан хлопця, який отруївся невідомою речовиною у Луцьку. ВІДЕО





Про це Віктор Гомоль.



Нагадаємо,



Отруєний нині перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні у відділенні детоксикації, розповів лікар анестезіолог-реаніматолог Сергій Летошко. В одному з інтернет видань з’явилась інформація, що хлопці отруїлись наркотичною речовиною «спайс».



Зі слів лікаря, нині біля хлопця в лікарні його тітка і друзі. Спілкуватися з журналістами вони відмовляються.



За фактом смерті юнака правоохоронці відкрили карне провадження. Одна з версій загибелі, зі слів Віктора Гомоля, - вживання наркотиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лікарні прокоментували, як почувається юнак, який отруївся невідомою речовиною у Луцьку. Хлопця доставили у медичний заклад з діагнозом отруєння невідомою речовиною, його брат - загинув.Про це Суспільному розповів речник Нацполіції областіНагадаємо, учора, 8 грудня, ввечері близько 23 години в Луцьку за місцем проживання виявили мертвим 19-річного чоловіка. Цього ж вечора його брата-однолітка в непритомному стані госпіталізували у медзаклад.Отруєний нині перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні у відділенні детоксикації, розповів лікар анестезіолог-реаніматолог. В одному з інтернет видань з’явилась інформація, що хлопці отруїлись наркотичною речовиною «спайс».Зі слів лікаря, нині біля хлопця в лікарні його тітка і друзі. Спілкуватися з журналістами вони відмовляються.За фактом смерті юнака правоохоронці відкрили карне провадження. Одна з версій загибелі, зі слів Віктора Гомоля, - вживання наркотиків.

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