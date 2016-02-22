«З голосом Майдану мають рахуватись усі лідери нормандської четвірки»: про що говорив Порошенко на недільному віче

В переддень доленосних для України переговорів, вперше після президентських виборів до протестувальників зі сцени звернуся п’ятий президент України, лідер опозиції. В своєму виступі він чітко окреслив червоні лінії для Зеленського на переговорах з Путіним та закликав європейських союзників зберегти солідарність з Україною.Одна з ключових вимог – жодних поступок агресору щодо євроатлантичного курсу України. Членство в ЄС та НАТО – єдина надійна гарантія безпеки і економічного розвитку нашої держави. Покласти євроатлантичну стратегію України на вівтар примарного миру з Росією – означає приректи наших дітей на протистояння з Москвою в майбутньому.Не можна дозволити Путіну вивести Кремль з-під відповідальності за агресію проти України. Згода України на прямі переговори з бойовиками фактично виправдає російську пропаганду щодо внутрішньої природи конфлікту на Донбасі. Але за останні 5 років увесь світ переконався в участі Росії – це підтверджують потужні економічні санкції, запроваджені антипутінською коаліцією проти агресора, яких домоглась команда Порошенка.Але найголовніше – жодних політичних рішень не може бути, доки не буде реалізований безпековий компонент. Вибори на Донбасі можливі виключно за умови виведення російських окупаційних підрозділів, роззброєння бойовиків і сталого припинення вогню. Проводити вибори під дулами автоматів, чи під наглядом переодягнених у форму ОБСЄ терористів – наруга над демократією, яка коштуватиме нам держави. Мир можливий для України лише коли кожен клаптик української землі звільнять від чобіт окупанта, а доти йти на поступки Кремлю – зрада національних інтересів.«Ми не дозволимо виставити на торг європейське і євроатлантичне майбутнє нашої держави. Ні – переговорам зі ставлениками Кремля на окупованих територіях. Це – виведення Росії з-під відповідальності. Це ще одна червона лінія. Ні в якому разі ми не можемо дозволити вибори під дулами автоматів. І тому безпековий пакет має бути попереду – включно з виведенням російських військ, із роззброєнням незаконних військових формувань, звільненням заручників – включно з окупованим Кримом. Ми не дамо торгувати Кримом. Мир не може бути досягнутий за рахунок Криму. Це українська земля. Крим – це Україна», – наголосив Петро Порошенко.Окремо п’ятий президент України наголосив на необхідності збереження енергетичної незалежності України від російського газу. За його каденції Україна зуміла скинути газове ярмо, яким Росія перші 25 років утримувала нашу державу від шляху на Захід.«За 5 років мого президенства Україна навчилася жити без російського газу. Ми проти того, щоб нашу країну знову посадили на російський гачок дешевого газу. Не торгуйте Україною, навіть якщо вам заплатять дуже низькою ціною за газ. Бо завжди українські проблеми починалися з дешевого газу», – наголосив лідер «Європейської солідарності» під час свого виступу.Петро Порошенко висловив подяку лідерам Німеччини та Франції за послідовну підтримку України протягом останніх 5 років. Він переконаний, що європейські лідери почули голос Майдану і не зрадять українців під час Нормандського саміту.Превентивна акція проти здачі національних інтересів стала наймасовішою за президенства Зеленського. Вона показала потенціал українського народу, з думкою якого потрібно рахуватись під час перемовин. Хоча «ручна» поліція намагається втричі занизити кількість мітингувальників, як рівно 6 років тому це робило МВС Янукович після «Маршу мільйонів».В «Європейській солідарності» говорять, що провести віче напередодні переговорів краще, ніж збирати майдан після здачі Росії національних інтересів.Невідомо, чи посилило наймасовіше віче переговорних позицій Зеленського напередодні саміту, але воно точно посилило позицію України.