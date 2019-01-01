вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заклали фундамент нових таунхаусів та почали мурувати котеджі у «Струмочку». ВІДЕОЗВІТ*

Заклали фундамент нових таунхаусів та почали мурувати котеджі у «Струмочку». ВІДЕОЗВІТ*
Будівельна компанія «Інвестор» поділилась свіжим відеозвітом з будівництва ЖК «Струмочок». Нагадують, що комплекс будують у Струмівці, поблизу Луцька.

Нове відео – звіт за листопад, - інформує "Перший".

Компанія часто подає фото- та відеозвіти, щоб показати на якому етапі перебуває будівництво того чи того комплексу. Таким чином забудовник звітується про зроблену роботу і показує прогрес та стабільність.

Нагадують, до кінця грудня на житло Будівельної компанії «Інвестор» діють старі ціни. Тож, для усіх, хто укладе угоду про купівлю житла до 1 січня 2020 року, ціна буде меншою, а також кожного клієнта гарантовано чекає знижка та подарунок!

Що буде у «Струмочку»?

На території житлового комплексу будують таунхауси та котеджі.

Таунхауси – це комплекси двоповерхових будинків, суміщених між собою бічними стінами. Кожен із таких будинків має окремий вхід та невеличку земельну ділянку.

На території житлового комплексу є шість секцій таунхаусів.

1 секція - повністю завершено зовнішні роботи;

2 секція - повністю змуровано та перекрито 12 таунхаусів;

3 секція - розпочали кладку 2 поверху;

4 секція - завершили кладку 1 поверху;

5 та 6 секції - нульовий цикл робіт (облаштування фундаменту).

Окрім таунхаусів, у «Струмочку» будують і котеджі. Які особливості таких будинків? Спереду котеджів не буде парканів, лише стильні зелені газони. Також котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.

Зазначають, до 1 січня можна купити житло в «Інвестора» за старими цінами. Серед пропозицій є таунхаус та котедж у «Струмочку».

Наразі у «Струмочку» проходять роботи на трьох лініях котеджів:

1 лінія котеджів - розпочали благоустрій території, завершують ввід комунікаційних мереж;

2 лінія котеджів - розпочато будівництво 3-го котеджу;

3 лінія котеджів - завершено облаштування фундаментів, розпочато кладку трьох котеджів.



Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відеозвіт, Будівельна компанія «Інвестор», «Струмочок»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Вхід у «РуSSкій AD»: активісти пікетували перед концертом Серьоги у Луцьку
Сьогодні, 19:52
«З голосом Майдану мають рахуватись усі лідери нормандської четвірки»: про що говорив Порошенко на недільному віче
Сьогодні, 19:50
Заклали фундамент нових таунхаусів та почали мурувати котеджі у «Струмочку». ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 19:40
Піймали своїх: на Маневиччині затримали місцевих лісокрадів, яким «впаяли» чималий штраф
Сьогодні, 19:35
У луцькому ЦНАПі вперше відновили втрачене водійське посвідчення
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
Як швидко та якісно встановити «розумне» опалення у «Струмочку». ВІДЕО* Як швидко та якісно встановити «розумне» опалення у «Струмочку». ВІДЕО*
05 листопад, 12:18
Осінній «Струмочок»: показали відеозвіт першої лінії котеджів і таунхаусів* Осінній «Струмочок»: показали відеозвіт першої лінії котеджів і таунхаусів*
01 листопад, 10:00
Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»* Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»*
03 грудень, 19:20
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО* «Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*
11 листопад, 13:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть чоловіків, які у Володимирі злили понад 300 літрів дизелю з потяга
Сьогодні, 20:45
 0
В Україні змінилися правила дорожнього руху
Сьогодні, 20:22
 0
Якою буде погода на Волині у вівторок, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Розповіли, чому забрали зупинку біля Старого ринку у Луцьку
Сьогодні, 19:55
 0
«Вхід у «РуSSкій AD»: активісти пікетували перед концертом Серьоги у Луцьку
Сьогодні, 19:52
 0
Медіа
відео
1/8