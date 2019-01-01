Заклали фундамент нових таунхаусів та почали мурувати котеджі у «Струмочку». ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 19:40
Будівельна компанія «Інвестор» поділилась свіжим відеозвітом з будівництва ЖК «Струмочок». Нагадують, що комплекс будують у Струмівці, поблизу Луцька.
Нове відео – звіт за листопад, - інформує "Перший".
Компанія часто подає фото- та відеозвіти, щоб показати на якому етапі перебуває будівництво того чи того комплексу. Таким чином забудовник звітується про зроблену роботу і показує прогрес та стабільність.
Нагадують, до кінця грудня на житло Будівельної компанії «Інвестор» діють старі ціни. Тож, для усіх, хто укладе угоду про купівлю житла до 1 січня 2020 року, ціна буде меншою, а також кожного клієнта гарантовано чекає знижка та подарунок!
Що буде у «Струмочку»?
На території житлового комплексу будують таунхауси та котеджі.
Таунхауси – це комплекси двоповерхових будинків, суміщених між собою бічними стінами. Кожен із таких будинків має окремий вхід та невеличку земельну ділянку.
На території житлового комплексу є шість секцій таунхаусів.
1 секція - повністю завершено зовнішні роботи;
2 секція - повністю змуровано та перекрито 12 таунхаусів;
3 секція - розпочали кладку 2 поверху;
4 секція - завершили кладку 1 поверху;
5 та 6 секції - нульовий цикл робіт (облаштування фундаменту).
Окрім таунхаусів, у «Струмочку» будують і котеджі. Які особливості таких будинків? Спереду котеджів не буде парканів, лише стильні зелені газони. Також котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.
Зазначають, до 1 січня можна купити житло в «Інвестора» за старими цінами. Серед пропозицій є таунхаус та котедж у «Струмочку».
Наразі у «Струмочку» проходять роботи на трьох лініях котеджів:
1 лінія котеджів - розпочали благоустрій території, завершують ввід комунікаційних мереж;
2 лінія котеджів - розпочато будівництво 3-го котеджу;
3 лінія котеджів - завершено облаштування фундаментів, розпочато кладку трьох котеджів.
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нове відео – звіт за листопад, - інформує "Перший".
Компанія часто подає фото- та відеозвіти, щоб показати на якому етапі перебуває будівництво того чи того комплексу. Таким чином забудовник звітується про зроблену роботу і показує прогрес та стабільність.
Нагадують, до кінця грудня на житло Будівельної компанії «Інвестор» діють старі ціни. Тож, для усіх, хто укладе угоду про купівлю житла до 1 січня 2020 року, ціна буде меншою, а також кожного клієнта гарантовано чекає знижка та подарунок!
Що буде у «Струмочку»?
На території житлового комплексу будують таунхауси та котеджі.
Таунхауси – це комплекси двоповерхових будинків, суміщених між собою бічними стінами. Кожен із таких будинків має окремий вхід та невеличку земельну ділянку.
На території житлового комплексу є шість секцій таунхаусів.
1 секція - повністю завершено зовнішні роботи;
2 секція - повністю змуровано та перекрито 12 таунхаусів;
3 секція - розпочали кладку 2 поверху;
4 секція - завершили кладку 1 поверху;
5 та 6 секції - нульовий цикл робіт (облаштування фундаменту).
Окрім таунхаусів, у «Струмочку» будують і котеджі. Які особливості таких будинків? Спереду котеджів не буде парканів, лише стильні зелені газони. Також котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.
Зазначають, до 1 січня можна купити житло в «Інвестора» за старими цінами. Серед пропозицій є таунхаус та котедж у «Струмочку».
Наразі у «Струмочку» проходять роботи на трьох лініях котеджів:
1 лінія котеджів - розпочали благоустрій території, завершують ввід комунікаційних мереж;
2 лінія котеджів - розпочато будівництво 3-го котеджу;
3 лінія котеджів - завершено облаштування фундаментів, розпочато кладку трьох котеджів.
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«З голосом Майдану мають рахуватись усі лідери нормандської четвірки»: про що говорив Порошенко на недільному віче
Сьогодні, 19:50
Заклали фундамент нових таунхаусів та почали мурувати котеджі у «Струмочку». ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 19:40
Піймали своїх: на Маневиччині затримали місцевих лісокрадів, яким «впаяли» чималий штраф
Сьогодні, 19:35
У луцькому ЦНАПі вперше відновили втрачене водійське посвідчення
Сьогодні, 19:16