Заклали фундамент нових таунхаусів та почали мурувати котеджі у «Струмочку». ВІДЕОЗВІТ*





Нове відео – звіт за листопад, - інформує



Компанія часто подає фото- та відеозвіти, щоб показати на якому етапі перебуває будівництво того чи того комплексу. Таким чином забудовник звітується про зроблену роботу і показує прогрес та стабільність.



Нагадують, до кінця грудня на житло Будівельної компанії «Інвестор» діють старі ціни. Тож, для усіх, хто укладе угоду про купівлю житла до 1 січня 2020 року, ціна буде меншою, а також кожного клієнта гарантовано чекає знижка та подарунок!



Що буде у «Струмочку»?



На території житлового комплексу будують таунхауси та котеджі.



Таунхауси – це комплекси двоповерхових будинків, суміщених між собою бічними стінами. Кожен із таких будинків має окремий вхід та невеличку земельну ділянку.



На території житлового комплексу є шість секцій таунхаусів.



1 секція - повністю завершено зовнішні роботи;



2 секція - повністю змуровано та перекрито 12 таунхаусів;



3 секція - розпочали кладку 2 поверху;



4 секція - завершили кладку 1 поверху;



5 та 6 секції - нульовий цикл робіт (облаштування фундаменту).



Окрім таунхаусів, у «Струмочку» будують і котеджі. Які особливості таких будинків? Спереду котеджів не буде парканів, лише стильні зелені газони. Також котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.



Зазначають, до 1 січня можна купити житло в «Інвестора» за старими цінами. Серед пропозицій є таунхаус та котедж у «Струмочку».



Наразі у «Струмочку» проходять роботи на трьох лініях котеджів:



1 лінія котеджів - розпочали благоустрій території, завершують ввід комунікаційних мереж;



2 лінія котеджів - розпочато будівництво 3-го котеджу;



3 лінія котеджів - завершено облаштування фундаментів, розпочато кладку трьох котеджів.







Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Сайт: investor.lutsk.ua



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