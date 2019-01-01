Розповіли, чому забрали зупинку біля Старого ринку у Луцьку





Як зазначив Володимир Степанов, 9 грудня ліквідовується зупинка на вулиці Глушець, а всі інші залишаються – медколедж і інші.



«Там не було початкової чи кінцевої зупинки. Це були місця відстою. Тепер місця відстою робитимуть в іншому кінці, або біля медколеджу. А на зупинці навпроти не було міської зупинки. Там зупинявся транспорт неміський», – зауважив головний транпортник міста.



Нагадують, у грудні 2019 року управління архітектури і містобудування організовуватиме загальноукраїнський конкурс на найкращу концепцію з реконструкції території Старого ринку. У зв’язку з реконструкцією території, що супроводжуватиметься рухом великогабаритної техніки, та задля безпеки пасажирів при здійсненні демонтажу і вивезення конструкцій передбачається ліквідувати зупинки громадського транспорту "Центральний ринок" по обидві сторони вулиці Глушець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В управлінні транспорту та зв’язку прокоментували ліквідування зупинки поблизу Старого ринку.Як зазначив «Конкуренту» начальник управління, 9 грудня ліквідовується зупинка на вулиці Глушець, а всі інші залишаються – медколедж і інші.«Там не було початкової чи кінцевої зупинки. Це були місця відстою. Тепер місця відстою робитимуть в іншому кінці, або біля медколеджу. А на зупинці навпроти не було міської зупинки. Там зупинявся транспорт неміський», – зауважив головний транпортник міста.Нагадують, у грудні 2019 року управління архітектури і містобудування організовуватиме загальноукраїнський конкурс на найкращу концепцію з реконструкції території Старого ринку. У зв’язку з реконструкцією території, що супроводжуватиметься рухом великогабаритної техніки, та задля безпеки пасажирів при здійсненні демонтажу і вивезення конструкцій передбачається ліквідувати зупинки громадського транспорту "Центральний ринок" по обидві сторони вулиці Глушець.

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