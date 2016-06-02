«Вхід у «РуSSкій AD»: активісти пікетували перед концертом Серьоги у Луцьку

У Луцьку активісти влаштували пікет під Волинським облмуздрамтеатром імені Тараса Шевченка перед концертом білоруського виконавця Сєрьоги сьогодні, 9 грудня.Перед 18 годиною на Театральному майдані почали збиратися чоловіки із плакатами та транспарантами.Нагадаємо, організатор пікетуповідомляв, що, аби зупинити «заросійщення Волині».Активісти прийшли із плакатами, аби закликати людей не ходити на концерти артистів, які співають російською.Перед входом до театру, де відбувався концерт, пікетувальники тримали транспарант з написом «Вхід у «РуSSкій AD».«Поверни гроші за квитки – будь українцем. Ти фінансуєш «РуSSкій Мір». Зросійщення знищує українськість та українську державу», – йшлося на іншому плакаті у руках активістів.