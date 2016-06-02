«Вхід у «РуSSкій AD»: активісти пікетували перед концертом Серьоги у Луцьку
Сьогодні, 19:52
У Луцьку активісти влаштували пікет під Волинським облмуздрамтеатром імені Тараса Шевченка перед концертом білоруського виконавця Сєрьоги сьогодні, 9 грудня.
Перед 18 годиною на Театральному майдані почали збиратися чоловіки із плакатами та транспарантами.
Нагадаємо, організатор пікету Богдан Жишко повідомляв Інформаційному агентству ВолиньPost, що захід буде мирним і нестиме виключно інформативний характер, аби зупинити «заросійщення Волині».
Активісти прийшли із плакатами, аби закликати людей не ходити на концерти артистів, які співають російською.
Перед входом до театру, де відбувався концерт, пікетувальники тримали транспарант з написом «Вхід у «РуSSкій AD».
«Поверни гроші за квитки – будь українцем. Ти фінансуєш «РуSSкій Мір». Зросійщення знищує українськість та українську державу», – йшлося на іншому плакаті у руках активістів.
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Перед 18 годиною на Театральному майдані почали збиратися чоловіки із плакатами та транспарантами.
Нагадаємо, організатор пікету Богдан Жишко повідомляв Інформаційному агентству ВолиньPost, що захід буде мирним і нестиме виключно інформативний характер, аби зупинити «заросійщення Волині».
Активісти прийшли із плакатами, аби закликати людей не ходити на концерти артистів, які співають російською.
Перед входом до театру, де відбувався концерт, пікетувальники тримали транспарант з написом «Вхід у «РуSSкій AD».
«Поверни гроші за квитки – будь українцем. Ти фінансуєш «РуSSкій Мір». Зросійщення знищує українськість та українську державу», – йшлося на іншому плакаті у руках активістів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
КЛОУНИ
Як вони вже дістали!
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