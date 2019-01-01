Волинське село відключать від газопостачання
Сьогодні, 22:21
У Любешівському районі,у селі Щитень тимчасово відключать газопостачання.
Про це інформують на сайті Любешівської районної ради.
Повідомляють, що у середу, 11 грудня, в зв’язку з проведенням ремонтних робіт у відповідності до затвердженого плану розвитку АТ «Волиньгаз» на 2019 рік у селі Щитинь буде припинено газопостачання 731 абоненту з 8 до 17 години.
«В ході робіт буде виконана заміна запірної арматури у відповідності до затвердженого Плану розвитку АТ «Волиньгаз». Проведення даних робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу у побуті.
Виходячи з помешкання перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті!» – йдеться у дописі.
Відновлять газопостачання 11 грудня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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Про це інформують на сайті Любешівської районної ради.
Повідомляють, що у середу, 11 грудня, в зв’язку з проведенням ремонтних робіт у відповідності до затвердженого плану розвитку АТ «Волиньгаз» на 2019 рік у селі Щитинь буде припинено газопостачання 731 абоненту з 8 до 17 години.
«В ході робіт буде виконана заміна запірної арматури у відповідності до затвердженого Плану розвитку АТ «Волиньгаз». Проведення даних робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу у побуті.
Виходячи з помешкання перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті!» – йдеться у дописі.
Відновлять газопостачання 11 грудня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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