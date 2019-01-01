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Волинське село відключать від газопостачання

Волинське село відключать від газопостачання
У Любешівському районі,у селі Щитень тимчасово відключать газопостачання.

Про це інформують на сайті Любешівської районної ради.

Повідомляють, що у середу, 11 грудня, в зв’язку з проведенням ремонтних робіт у відповідності до затвердженого плану розвитку АТ «Волиньгаз» на 2019 рік у селі Щитинь буде припинено газопостачання 731 абоненту з 8 до 17 години.

«В ході робіт буде виконана заміна запірної арматури у відповідності до затвердженого Плану розвитку АТ «Волиньгаз». Проведення даних робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу у побуті.

Виходячи з помешкання перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті!» – йдеться у дописі.

Відновлять газопостачання 11 грудня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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Теги: газ, постачання, відключення
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