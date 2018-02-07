У Нововолинську відбудеться передсвятковий ярмарок
Сьогодні, 22:37
21-го грудня, 0 08:00 годині на вулиці Героїв АТО у Нововолинську відбудеться передсвятковий ярмарок.
Про це повідомляють у відділі інформаційної політики Нововолинської міської ради.
На ярмарку продаватимуть продовольчі, непродовольчі товари та сільськогосподарську продукцію.
Участь у ярмарку візьмуть підприємства торгівлі, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, товаровиробники Волинської та інших областей України.
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Про це повідомляють у відділі інформаційної політики Нововолинської міської ради.
На ярмарку продаватимуть продовольчі, непродовольчі товари та сільськогосподарську продукцію.
Участь у ярмарку візьмуть підприємства торгівлі, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, товаровиробники Волинської та інших областей України.
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