У Нововолинську відбудеться передсвятковий ярмарок





Про це



На ярмарку продаватимуть продовольчі, непродовольчі товари та сільськогосподарську продукцію.



Участь у ярмарку візьмуть підприємства торгівлі, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, товаровиробники Волинської та інших областей України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-го грудня, 0 08:00 годині на вулиці Героїв АТО у Нововолинську відбудеться передсвятковий ярмарок.Про це повідомляють у відділі інформаційної політики Нововолинської міської ради.На ярмарку продаватимуть продовольчі, непродовольчі товари та сільськогосподарську продукцію.Участь у ярмарку візьмуть підприємства торгівлі, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, товаровиробники Волинської та інших областей України.

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