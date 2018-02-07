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У Нововолинську відбудеться передсвятковий ярмарок

У Нововолинську відбудеться передсвятковий ярмарок
21-го грудня, 0 08:00 годині на вулиці Героїв АТО у Нововолинську відбудеться передсвятковий ярмарок.

Про це повідомляють у відділі інформаційної політики Нововолинської міської ради.

На ярмарку продаватимуть продовольчі, непродовольчі товари та сільськогосподарську продукцію.

Участь у ярмарку візьмуть підприємства торгівлі, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, товаровиробники Волинської та інших областей України.

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Теги: ярмарок, нововолинськ, свято
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