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Волинські школярі влаштували благодійний ярмарок аби підтримати геріатричний центр

Волинські школярі влаштували благодійний ярмарок аби підтримати геріатричний центр
Учні Рованцівської школи влаштували благодійний ярмарок солодощів у рамках акції «Твори добро».

Про це повідомляють на сайті Боратинської ОТГ.

За символічну плату школярі продавали домашні смаколики. Кожен клас презентував свою продукцію оригінально та креативно, різноманіття кондитерських виробів – тістечка, мафіни, торти, капкейки, кекси, маршмелоу, пиріжки та пончики – просто вражало. Спільними зусиллями учнів та батьків вдалося зібрати 29 287 грн. Усі виручені кошти школярі направлять на підтримку дитячого будинку та геріатричного пансіонату.

Учні розповідають, що в такий спосіб хотіли показати, що навколо є багато людей, які потребують нашої допомоги: «Проведення благодійних ярмарків вже стало доброю традицією у нашій школі. Головна мета таких заходів – показати, що кожна людина, доклавши незначних зусиль, може допомогти комусь іншому. Усі учасники ярмарку отримали неабияке задоволення, а найприємніше те, що захід став місією доброчинності».


Волинські школярі влаштували благодійний ярмарок аби підтримати геріатричний центр

Волинські школярі влаштували благодійний ярмарок аби підтримати геріатричний центр

Волинські школярі влаштували благодійний ярмарок аби підтримати геріатричний центр

Волинські школярі влаштували благодійний ярмарок аби підтримати геріатричний центр

Волинські школярі влаштували благодійний ярмарок аби підтримати геріатричний центр


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Теги: ярмарок, боратин, школа, благодійність, рованці
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