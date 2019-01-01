Волинські школярі влаштували благодійний ярмарок аби підтримати геріатричний центр





Про це



За символічну плату школярі продавали домашні смаколики. Кожен клас презентував свою продукцію оригінально та креативно, різноманіття кондитерських виробів – тістечка, мафіни, торти, капкейки, кекси, маршмелоу, пиріжки та пончики – просто вражало. Спільними зусиллями учнів та батьків вдалося зібрати 29 287 грн. Усі виручені кошти школярі направлять на підтримку дитячого будинку та геріатричного пансіонату.



Учні розповідають, що в такий спосіб хотіли показати, що навколо є багато людей, які потребують нашої допомоги: «Проведення благодійних ярмарків вже стало доброю традицією у нашій школі. Головна мета таких заходів – показати, що кожна людина, доклавши незначних зусиль, може допомогти комусь іншому. Усі учасники ярмарку отримали неабияке задоволення, а найприємніше те, що захід став місією доброчинності».

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Рованцівської школи влаштували благодійний ярмарок солодощів у рамках акції «Твори добро».Про це повідомляють на сайті Боратинської ОТГ.За символічну плату школярі продавали домашні смаколики. Кожен клас презентував свою продукцію оригінально та креативно, різноманіття кондитерських виробів – тістечка, мафіни, торти, капкейки, кекси, маршмелоу, пиріжки та пончики – просто вражало. Спільними зусиллями учнів та батьків вдалося зібрати 29 287 грн. Усі виручені кошти школярі направлять на підтримку дитячого будинку та геріатричного пансіонату.Учні розповідають, що в такий спосіб хотіли показати, що навколо є багато людей, які потребують нашої допомоги: «Проведення благодійних ярмарків вже стало доброю традицією у нашій школі. Головна мета таких заходів – показати, що кожна людина, доклавши незначних зусиль, може допомогти комусь іншому. Усі учасники ярмарку отримали неабияке задоволення, а найприємніше те, що захід став місією доброчинності».

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