У Ковелі люди з інвалідністю отримали подарунки

Людям непростої долі висловили повагу, вручили подарунки і продуктові набори.До Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями у Ковелі відбулося чимало заходів, - пишуть на сайті Ковельської міської ради.Згідно клопотань громадських організацій міський голова видав розпорядження, відповідно до якого 12 ковельчан, що мають інвалідність, отримали матеріальну допомогу.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Ковеля опікується 304 особами з інвалідністю. З них 78 обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома. Його працівники щоденно надають своїм підопічним соціально-побутові послуги, дбають та піклуються про них, розв’язують насущні проблеми.Директор терцентру Діана Возна, завідувач відділення соціальної допомоги вдома Катерина Антонюк відвідали та вручили продуктові набори 20 малозабезпеченим містянам.З 1 грудня по 5 грудня у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання проведено дні відкритих дверей.Сьогодні тут мешкають 15 літніх громадян, 6 з яких - з обмеженими можливостями. Людям непростої долі висловили шану й повагу, вручили подарунки і продуктові набори Діана Возна та голова міського осередку Всеукраїнської організації людей з інвалідністю Світлана Печенюк. Спільно з представниками церкви Євангельських християн організовано вечір-зустріч під назвою «Струни душі».