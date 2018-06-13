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У Шацькій ОТГ на ремонт доріг та освітлення виділять 2,3 мільйона

У Шацькій ОТГ на ремонт доріг та освітлення виділять 2,3 мільйона
У Шацькій ОТГ на бюджетній комісії розглянули та затвердили проєкт бюдждету на 2020 рік.

Проєкт бюджету на 2020 рік розміщено на сайті органу місцевого самоврядування, - повідомляє Район.Шацьк

Так, кошти із бюджету розвитку у 2020 році вирішили розподілити таким чином: на капітальний ремонт трортуарів, реконструкцію вуличяного освітлення та капітальний ремонт доріг.

Зокрема, на тримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (капітальний ремонт доріг) з місцевого бюджету планують виділити 1 мільйон гривень. Таку ж суму запланували освоїти і на реколнструкцію вуличного освітлення.

На благоустрій населених пунктів (капітальний ремонт трортуарів) запланували 300 тисяч гривень із бюджету розвитку.

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Теги: шацьк, отг, ремонт, дорога
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