У Шацькій ОТГ на ремонт доріг та освітлення виділять 2,3 мільйона
09 грудень, 23:23
У Шацькій ОТГ на бюджетній комісії розглянули та затвердили проєкт бюдждету на 2020 рік.
Проєкт бюджету на 2020 рік розміщено на сайті органу місцевого самоврядування, - повідомляє Район.Шацьк
Так, кошти із бюджету розвитку у 2020 році вирішили розподілити таким чином: на капітальний ремонт трортуарів, реконструкцію вуличяного освітлення та капітальний ремонт доріг.
Зокрема, на тримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (капітальний ремонт доріг) з місцевого бюджету планують виділити 1 мільйон гривень. Таку ж суму запланували освоїти і на реколнструкцію вуличного освітлення.
На благоустрій населених пунктів (капітальний ремонт трортуарів) запланували 300 тисяч гривень із бюджету розвитку.
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Проєкт бюджету на 2020 рік розміщено на сайті органу місцевого самоврядування, - повідомляє Район.Шацьк
Так, кошти із бюджету розвитку у 2020 році вирішили розподілити таким чином: на капітальний ремонт трортуарів, реконструкцію вуличяного освітлення та капітальний ремонт доріг.
Зокрема, на тримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (капітальний ремонт доріг) з місцевого бюджету планують виділити 1 мільйон гривень. Таку ж суму запланували освоїти і на реколнструкцію вуличного освітлення.
На благоустрій населених пунктів (капітальний ремонт трортуарів) запланували 300 тисяч гривень із бюджету розвитку.
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