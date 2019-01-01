В українських закладах освіти проведуть реформу щодо харчування

Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо покращення безпеки та харчування дітей.



Відповідний указ №894/2019 з’явився



З метою забезпечення додержання конституційних гарантій з охорони дитинства, реалізації права дітей на безпечне для життя і здоров’я середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління Президент Володимир Зеленський постановляє:



1. Кабінету Міністрів України:



1) забезпечити у двомісячний строк розроблення із залученням експертів та внести на розгляд Президентові України проект національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, спрямованої, зокрема, на:



— удосконалити підходи щодо формування у дітей та підлітків ключових компетентностей для життя, орієнтованих на сучасні знання та практики з питань безпеки життєдіяльності;



— формування позитивного ставлення підростаючого покоління до фізичної культури і спорту як складової збереження і зміцнення їх здоров’я, запровадження сучасної методології організації уроків фізичного виховання, підвищення рухової активності учнів та вихованців під час освітнього процесу;



— створити закладах освіти безпечне середовище, організації здорового, раціонального та безпечного харчування учнів та вихованців, поширення знань і навичок здорового харчування;



— провести ефективні інформаційні кампанії, спрямовані на протидію поширенню серед дітей та підлітків звичок, небезпечних для фізичного або психічного здоров’я дитини;



2) вжити в установленому порядку дієвих заходів щодо:



— посилення контролю за організацією харчування у закладах освіти, зокрема забезпеченням учнів та вихованців достатньою кількістю якісних харчових продуктів та чистої питної води, додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;



— недопущення реалізації в приміщеннях та на території закладів освіти небезпечних харчових продуктів;



— визначення переліку харчових продуктів, не рекомендованих для реалізації у закладах освіти.

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