Переговори «нормандської четвірки» перервали аби Зеленський та Путін зустрілися

Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.



Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу Президента, передає



“Переговори лідерів країн „Нормандської четвірки“ перервано заради двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох глав держав”, — йдеться у повідомленні.



В Офісі Президента відзначили, що після завершення зустрічі Зеленського та Путіна переговори у чотиристоронньому форматі відновляться.



Як повідомляв УНН, у Парижі розпочалась двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.



Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15.



Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.

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