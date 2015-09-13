Переговори «нормандської четвірки» перервали аби Зеленський та Путін зустрілися
Сьогодні, 02:21
Переговори лідерів країн “Нормандської четвірки” перервано заради двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу Президента, передає УНН.
“Переговори лідерів країн „Нормандської четвірки“ перервано заради двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох глав держав”, — йдеться у повідомленні.
В Офісі Президента відзначили, що після завершення зустрічі Зеленського та Путіна переговори у чотиристоронньому форматі відновляться.
Як повідомляв УНН, у Парижі розпочалась двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15.
Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.
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Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу Президента, передає УНН.
“Переговори лідерів країн „Нормандської четвірки“ перервано заради двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох глав держав”, — йдеться у повідомленні.
В Офісі Президента відзначили, що після завершення зустрічі Зеленського та Путіна переговори у чотиристоронньому форматі відновляться.
Як повідомляв УНН, у Парижі розпочалась двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15.
Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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