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Переговори «нормандської четвірки» перервали аби Зеленський та Путін зустрілися

Переговори «нормандської четвірки» перервали аби Зеленський та Путін зустрілися
Переговори лідерів країн “Нормандської четвірки” перервано заради двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу Президента, передає УНН.

“Переговори лідерів країн „Нормандської четвірки“ перервано заради двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох глав держав”, — йдеться у повідомленні.

В Офісі Президента відзначили, що після завершення зустрічі Зеленського та Путіна переговори у чотиристоронньому форматі відновляться.

Як повідомляв УНН, у Парижі розпочалась двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15.

Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.

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Теги: нормандська четвірка, переговори
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