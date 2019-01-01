Якими були новини на Волині 100 років тому





Про це пишуть



Людям подобається читати щось, що викликає емоції. Цікаво, чи завжди волиняни мали можливість читати та дізнаватись про такі новини? Що резонансного відбувалось у волинських містах та селах? Про що говорили в натовпі, на роботі чи під час зустрічі на недільному ярмарку?



Проаналізувавши ЗМІ столітньої давнини, «Хроніки Любарта» підібрали новини з Волині, які навіть через 100 років теж викликають зацікавлення. Отож перейдемо до огляду.



«Жертва карткового боргу». У 1903 році у Луцьку сталась надзвичайна подія. Зник місцевий чиновник Горецький. Шукали скрізь. Куди зник? Ніби крізь землю провалився. Як виявилось, чиновник боргував більше 18 тисяч рублів! Не міг вчасно зупинитись, настільки любив грати в карти. Проте фортуна не була на його боці, а борг ріс як на дріжджах. Горецький був начальником луцької залізничної станції, окрім боргу він ще розтратив казенну касу. Тому у всіх ЗМІ просили місцевих жителів повідомити про місцезнаходження любителя карт.



«Вбивства, напади, грабежі». Під таким заголовком волинян чекала новина, що у місті Володимирі-Волинському, до дверей будинку розпусти кинули бомбу! Сталось це 5 липня 1907 року. Вибух був страшної сили. Внаслідок цього був поранений власник місцевого будинку розпусти. Хто це зробив? Ревнива дружина відвідувача, конкуренти, чи відвідувач, якому не вистачило грошей на «жриць кохання»? Звичайно, подію ще довго обговорювали. На жаль, в статті не вказано, де саме знаходилась ця будівля.



«Сніг та грім». Століття тому волинян лякали різні природні явища, які відбувались не за сезоном, або в час, коли вони на це не очікували. Так, місцеві ЗМІ 1911 року писали про природнє явище, яке відбулось вкінці березня у Володимирі-Волинському та навколишніх селах. Одного дня вдарив грім із блискавою, а на другий день впав сніг. Блискавка та грім застали волинян на ярмарку, чим розлякали продавців та покупців. Увечері грім з блискавкою повторились. Це явище викликало пожежу у селі Стенжаричі. Там загорівся будинок. Блискавка вбила жінку, яка доїла корову. Наступного дня впав сніг. Такі зміни в людей викликали відчуття, ніби скоро має бути кінець світу.



В статті «Діти кухарки» за червень 1913 року розповідалось про подію, яка відбулась у місті Володимирі-Волинському. Автор статті розповів про те, що в місцевій гімназії вступників ділили на дві категорії: привілейованих і селян. До тієї чи іншої категорії вступників відносили відповідно до зовнішнього вигляду та одягу. Обурення населення викликало кілька випадків.



Перший відбувся на іспиті. Там гімназійний педагог зробив таке зауваження до учня: «Чудово відповів, цілком можна було четвірку поставити, але одягнений мужиком - в чоботях, тому поставлю трійку!».



Під час другого випадку, директор цієї гімназії сказав одному із батьків: «Вашого сина ми прийняли, але він у вас дуже виглядає сільським хлопчиком. Постарайтеся за літо привести його в «пристойний» вигляд. Окрім того, він сильно засмаг, бігаючи на повітрі».



«Впіймали шпигуна». Напередодні Першої світової війни активно вівся пошук шпигунів, багатьох підозрювали, арештовували та допитували. В основному шукали австрійських шпигунів. Подібний випадок відбувся вкінці 1913 року у місті Дубно Волинської губернії. За підозрою в шпигунстві був арештований і поміщений у в'язницю австрійський підданий Годенькер, представник закордонної лісопромислової фірми. Годенькер приїхав закупити ліс в місцевих лісопромисловців братів Епштейн. В результаті обшуків у «шпигуна» була забрана комерційна кореспонденція на німецькій мові й відправлена на переклад у Житомир. Майже одночасно у Дубно було арештовано поліцейським наглядачем і австрійського підданого Зільберштейна, який торгував хмелем. Проте доказів шпигунства не було знайдено у обох випадках.





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