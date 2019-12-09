У суді заперечують, що активіста Мирошниченка вбили через українську мову





Артемівський міськрайонний суд називає недостовірною та неправдивою інформацію, що злочин проти волонтера Артема Мирошниченка був скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України, повідомляється на сайті "Судова влада України", - пише



"Артемівський міськрайонний суд спростовує недостовірну та неправдиву інформацію. Після розгляду судом клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу неповнолітньому, який підозрюється у вчиненні злочину відносно активіста та волонтера Бахмута, у публікаціях та особистих коментарях в соціальних мережах розповсюджується інформація про те, що цей злочин був скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що поширена інформація ґрунтується на неправдивих даних та є недостовірною.



"У ході закритого судового засідання, яке проводилось судом 02 грудня, таких фактів не встановлено та не виявлено", - підкреслюється в повідомленні.



Як повідомлялося, у Бахмуті на Донеччині після низки складних операцій 5 грудня помер 38-річний громадський активіст і волонтер Артем Мирошниченко. Знайомі Мирошниченка повідомили, що його 29 листопада жорстоко побили підлітки 16 і 17 років, спортсмени, які займалися бойовими мистецтвами. За їхніми даними, причиною побиття стало те, що активіст на їхні запитання відповів українською мовою.



У зв’язку зі смертю потерпілого кримінальне провадження перекваліфіковано за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України.



Одному з підозрюваних у побитті та смерті волонтера – Олександру Баришку 7 грудня призначили запобіжний захід у вигляді арешту, другому - 16-річному Миколі Барабашу в суді першої інстанції призначили домашній арешт.



8 грудня Артема Мирошниченка поховали.



9 грудня у зв’язку з неправдивою інформацією про мінування приміщення Донецького апеляційного суду засідання, на якому мали переглядати запобіжний захід Барабашу, перенесли на 11 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя переконана, що поширена інформація ґрунтується на неправдивих даних та є недостовірною.Артемівський міськрайонний суд називає недостовірною та неправдивою інформацію, що злочин проти волонтерабув скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України, повідомляється на сайті "Судова влада України", - пише zik "Артемівський міськрайонний суд спростовує недостовірну та неправдиву інформацію. Після розгляду судом клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу неповнолітньому, який підозрюється у вчиненні злочину відносно активіста та волонтера Бахмута, у публікаціях та особистих коментарях в соціальних мережах розповсюджується інформація про те, що цей злочин був скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що поширена інформація ґрунтується на неправдивих даних та є недостовірною."У ході закритого судового засідання, яке проводилось судом 02 грудня, таких фактів не встановлено та не виявлено", - підкреслюється в повідомленні.Як повідомлялося, у Бахмуті на Донеччині після низки складних операцій 5 грудня помер 38-річний громадський активіст і волонтер Артем Мирошниченко. Знайомі Мирошниченка повідомили, що його 29 листопада жорстоко побили підлітки 16 і 17 років, спортсмени, які займалися бойовими мистецтвами. За їхніми даними, причиною побиття стало те, що активіст на їхні запитання відповів українською мовою.У зв’язку зі смертю потерпілого кримінальне провадження перекваліфіковано за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України.Одному з підозрюваних у побитті та смерті волонтера – Олександру Баришку 7 грудня призначили запобіжний захід у вигляді арешту, другому - 16-річному Миколі Барабашу в суді першої інстанції призначили домашній арешт.8 грудня Артема Мирошниченка поховали.9 грудня у зв’язку з неправдивою інформацією про мінування приміщення Донецького апеляційного суду засідання, на якому мали переглядати запобіжний захід Барабашу, перенесли на 11 грудня.

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