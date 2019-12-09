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У суді заперечують, що активіста Мирошниченка вбили через українську мову

У суді заперечують, що активіста Мирошниченка вбили через українську мову
Суддя переконана, що поширена інформація ґрунтується на неправдивих даних та є недостовірною.

Артемівський міськрайонний суд називає недостовірною та неправдивою інформацію, що злочин проти волонтера Артема Мирошниченка був скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України, повідомляється на сайті "Судова влада України", - пише zik.

"Артемівський міськрайонний суд спростовує недостовірну та неправдиву інформацію. Після розгляду судом клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу неповнолітньому, який підозрюється у вчиненні злочину відносно активіста та волонтера Бахмута, у публікаціях та особистих коментарях в соціальних мережах розповсюджується інформація про те, що цей злочин був скоєний на ґрунті ненависті до української мови та України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поширена інформація ґрунтується на неправдивих даних та є недостовірною.

"У ході закритого судового засідання, яке проводилось судом 02 грудня, таких фактів не встановлено та не виявлено", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, у Бахмуті на Донеччині після низки складних операцій 5 грудня помер 38-річний громадський активіст і волонтер Артем Мирошниченко. Знайомі Мирошниченка повідомили, що його 29 листопада жорстоко побили підлітки 16 і 17 років, спортсмени, які займалися бойовими мистецтвами. За їхніми даними, причиною побиття стало те, що активіст на їхні запитання відповів українською мовою.

У зв’язку зі смертю потерпілого кримінальне провадження перекваліфіковано за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Одному з підозрюваних у побитті та смерті волонтера – Олександру Баришку 7 грудня призначили запобіжний захід у вигляді арешту, другому - 16-річному Миколі Барабашу в суді першої інстанції призначили домашній арешт.

8 грудня Артема Мирошниченка поховали.

9 грудня у зв’язку з неправдивою інформацією про мінування приміщення Донецького апеляційного суду засідання, на якому мали переглядати запобіжний захід Барабашу, перенесли на 11 грудня.

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Теги: мирошниченко, смерть, суд
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