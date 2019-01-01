Які продукти позитивно впливають на мозок





Про це пише



Очищений рис

У цьому продукті є швидкорозчинні вуглеводи, за рахунок яких молекули глюкози відразу надходять в мозок. Це провокує скачки рівня цукру в крові, і в цілому погано впливає на мозок і здоров’я.



Злаки

В злаках є глютен, потрібний їм для проростання. Але поїдання такого продукту може викликати паніку і депресію. Це відбувається через те, що антитіла до глютену атакує і важливі для організму речовини.



Вважаються корисними, їх рекомендують у багатьох програмах харчування. Але мало хто знає, як цей продукт впливає на мозок. У бобових є дубильні речовини, які заважають засвоєнню природних мінералів. Як підсумок – порушення кровопостачання мозку, анемія.



Сало

У даному продукті міститься арахідінова кислота. Саме вона відіграє важливу роль в роботі головного мозку. Завдяки її дії можна запобігти хворобі Альцгеймера та інші порушення когнітивних функцій.



Твердий сир

У складі є тірамін-речовина, яка утворюється в ході розпаду білка і старіння продукту. Він підвищує кров’яний тиск і може викликати мігрень.



Попкорн

У продукті є золото, протеїн, фосфор, залізо і кремній. Не менше користі приносить кремній, який допомагає безперебійній роботі нервової системи. Також корисний вітамін В у складі даного продукту, який бореться з депресією і стресом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Продукти відіграють важливу роль у формуванні загального самопочуття, здоров’я, настрою. Ми розповімо, які продукти дивним чином впливають на головний мозок.Про це пише ukrhealth У цьому продукті є швидкорозчинні вуглеводи, за рахунок яких молекули глюкози відразу надходять в мозок. Це провокує скачки рівня цукру в крові, і в цілому погано впливає на мозок і здоров’я.В злаках є глютен, потрібний їм для проростання. Але поїдання такого продукту може викликати паніку і депресію. Це відбувається через те, що антитіла до глютену атакує і важливі для організму речовини.Вважаються корисними, їх рекомендують у багатьох програмах харчування. Але мало хто знає, як цей продукт впливає на мозок. У бобових є дубильні речовини, які заважають засвоєнню природних мінералів. Як підсумок – порушення кровопостачання мозку, анемія.У даному продукті міститься арахідінова кислота. Саме вона відіграє важливу роль в роботі головного мозку. Завдяки її дії можна запобігти хворобі Альцгеймера та інші порушення когнітивних функцій.У складі є тірамін-речовина, яка утворюється в ході розпаду білка і старіння продукту. Він підвищує кров’яний тиск і може викликати мігрень.У продукті є золото, протеїн, фосфор, залізо і кремній. Не менше користі приносить кремній, який допомагає безперебійній роботі нервової системи. Також корисний вітамін В у складі даного продукту, який бореться з депресією і стресом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію