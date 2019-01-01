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Які продукти позитивно впливають на мозок

Які продукти позитивно впливають на мозок
Продукти відіграють важливу роль у формуванні загального самопочуття, здоров’я, настрою. Ми розповімо, які продукти дивним чином впливають на головний мозок.

Про це пише ukrhealth.

Очищений рис
У цьому продукті є швидкорозчинні вуглеводи, за рахунок яких молекули глюкози відразу надходять в мозок. Це провокує скачки рівня цукру в крові, і в цілому погано впливає на мозок і здоров’я.

Злаки
В злаках є глютен, потрібний їм для проростання. Але поїдання такого продукту може викликати паніку і депресію. Це відбувається через те, що антитіла до глютену атакує і важливі для організму речовини.

Вважаються корисними, їх рекомендують у багатьох програмах харчування. Але мало хто знає, як цей продукт впливає на мозок. У бобових є дубильні речовини, які заважають засвоєнню природних мінералів. Як підсумок – порушення кровопостачання мозку, анемія.

Сало
У даному продукті міститься арахідінова кислота. Саме вона відіграє важливу роль в роботі головного мозку. Завдяки її дії можна запобігти хворобі Альцгеймера та інші порушення когнітивних функцій.

Твердий сир
У складі є тірамін-речовина, яка утворюється в ході розпаду білка і старіння продукту. Він підвищує кров’яний тиск і може викликати мігрень.

Попкорн
У продукті є золото, протеїн, фосфор, залізо і кремній. Не менше користі приносить кремній, який допомагає безперебійній роботі нервової системи. Також корисний вітамін В у складі даного продукту, який бореться з депресією і стресом.

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Теги: продукти, здоров'я, мозок
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