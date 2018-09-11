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На вчителя, який бив та принижував дитину в Нововолинську, відкрили кримінальне провадження

На вчителя, який бив та принижував дитину в Нововолинську, відкрили кримінальне провадження
За фактом повідомлення мами 4-класниці, яка вчиться у нововолинському ліцеї №1, про те, що вчитель бив ти принижував її дитину, відкрите кримінальне провадження.

В редакцію інтернет-видання БУГ звернулася Ірина Оселедчук та розповіла про булінг у школі з боку учнів та колишнього класного керівника щодо її доньки. Керівництво школи заперечує упереджене ставлення педагога до дитини, а сам педагог вважає, що Ірина часто йде на конфлікти та порочить її честь і гідність.

Як розповів начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, за повідомленням на сайті “БУГ” про події в школі, відкрите кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень. У відділок викликали маму 4-класниці, відібрано покази. Допитали і колишнього класного керівника дівчинки.

Проводяться відповідні слідчі дії.

Зі слів мами школярки, в поліцію її викликали після публікації новини в інтернет-виданні БУГ. Однак жінка говорить, що із заявою зверталася і до того.

Нагадаємо, за побиття дівчинки в школі однолітком, на батьків складений адмінпротокол, бо відповідальності в такому віці діти не несуть.

Щодо розповідей про цькування 4-класниці школярами та педагогом, то зі слів керівника поліції, довести факт булінгу в школі складно.

Додамо, в грудні 2018-го року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» (№ 8584). За цькування та переслідування під час навчального процесу український парламент запровадив штрафи до 1700 гривень. Покарання може отримати й керівник навчального закладу, якщо не повідомить поліцію про випадки булінгу.

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Теги: школа, булінг, кримінал
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