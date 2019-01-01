За 2 тижні до Луцькради надійшло майже дві тисячі скарг від лучан

В групу оперативного реагування «15-80», на інтерактивну платформу «Відкрите місто» за період з 25 листопада до 9 грудня 2019 року від громадян надійшло майже 2 тисячі звернень.Про це під час оперативної наради 10 грудня розповіла директорка департаменту ЦНАПТак, повідомила, що 898 звернень стосувалися роботи КП «Луцькводоканал», з них велика кількість - через відсутність холодного водопостачання протягом 26-27 листопада в більшій частині міста, внаслідок проведення заміни аварійної ділянки водогону на вулиці Дубнівській, 26.Крім того, працівники підприємства ліквідували прориви водогону на вулиці Рівненській, 44, Глушець кут К.-Карого, Корольова, 10, Городецькій, 31, Світлій, 3, Дубнівській кут Архітектора Метельського, ДюГалицького, 8, Арцеулова, 1.130 звернень стосувалося роботи ДКП «Луцьктепло». Лариса Карп’як переконує, що проблеми усували у найкоротший період. За цей період працівники підприємства ліквідували витоки на мережі на вулиці Мазепи, 10-12, Дубнівській, 34, 79, Стрілецькій, 27-29, Козакова, 1; проспект Відродження, 16-16а, 39, Перемоги, 22. Внаслідок проведення аварійно-ремонтних робіт зупиняли котельні на вулиці Дубнівській, 32б, Вороніхіна, 15а, Декабристів, 29, Арцеулова, 3 та бойлерні на вулиці Світлій, 3, Кременецькій, 24д, Вавілова, 6, проспект Соборності, 29, Відродження, 12г. Ці проблеми усунули у найкоротші терміни, подачу гарячого і холодного водопостачання та опалення відновили.129 звернень стосувалося відсутності електроенергії в житлових будинках та квартирах. 7 грудня, у вечірній час, внаслідок пошкодження кабельної лінії потужністю 1-кВт, протягом майже двох годин не було напруги в Центральній частині міста.40 повідомлень «Луцьксвітло» отримало через відсутність зовнішнього освітлення вулиць та прибудинкових територій. За цей час ситуацію врегулювали на вулиці Тополевій, 39, 42-48, Будівельників, 5, Князів Острозьких, 3,7, Богачука, 1-10.39 дзвінків надійшло від мешканців будинків, в яких створено ОСББ. Меншканці повідомляли про відсутність в квартирах опалення, електроенергії, холодної та гарячої води. Т телефонували переважно з вулиці Рівненської, 129/69, 79, 82, 86.Щодо зупинки ліфтів отримали 21 звернення.Щодо невчасного вивозу твердих побутових відходів, пластикової тари та прибирання біля контейнерів отримали 12 повідомлень.277 звернень стосувалися роботи житлово-комунальної сфери нашого міста.37 дзвінків надійшло стосовно роботи маршрутних автобусів міста.Нарікали лучани на відсутність рейсів, особливо у ранкові та вечірні години у вихідні дні.