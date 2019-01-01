Майже 90 тисяч лучан – власники електронного квитка для оплати у транспорті
Сьогодні, 09:29
У Луцьку вже приблизно 90 тисяч людей мають на руках електронний квиток для оплати проїзду у громадському транспорті.
Про це під час оперативної наради 10 грудня повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Луцькради Володимир Степанов.
Посадовець розповів, що 35 300 власників квитків – пенсіонери, 20 тисяч – учні, студенти – лише 1350. Ще приблизно 25 тисяч через термінали закупили неперсоніфікованих непільгових електронних квитків.
«Інтерес лучан до електронного квитка є. Термінали з продажу та поповнення вже встановлені і працюють», - розповів Степанов.
Він додав, що щодня здійснюють понад 20 тисяч розрахунків за допомогою електронного квитка.
Так, за 8 днів грудня 163 тисячі людей скористалися електронним квитком. Здебільшого, це розрахунки у тролейбусах. В автобусах – лише 33 таких розрахунки.
За інформацією Степанова, станом на 10 грудня електронною системою оплати проїзду облаштували 45 тролейбусів і 48 автобусів. Сьогодні, 10 грудня, обіцяють обладнати ще 14 автобусів.
Нагадаємо, 11 грудня Луцьк повністю перходить на електронну систему оплати проїзду й розрахуватися готівкою у транспорті вже не буде можливості.
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Про це під час оперативної наради 10 грудня повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Луцькради Володимир Степанов.
Посадовець розповів, що 35 300 власників квитків – пенсіонери, 20 тисяч – учні, студенти – лише 1350. Ще приблизно 25 тисяч через термінали закупили неперсоніфікованих непільгових електронних квитків.
«Інтерес лучан до електронного квитка є. Термінали з продажу та поповнення вже встановлені і працюють», - розповів Степанов.
Він додав, що щодня здійснюють понад 20 тисяч розрахунків за допомогою електронного квитка.
Так, за 8 днів грудня 163 тисячі людей скористалися електронним квитком. Здебільшого, це розрахунки у тролейбусах. В автобусах – лише 33 таких розрахунки.
За інформацією Степанова, станом на 10 грудня електронною системою оплати проїзду облаштували 45 тролейбусів і 48 автобусів. Сьогодні, 10 грудня, обіцяють обладнати ще 14 автобусів.
Нагадаємо, 11 грудня Луцьк повністю перходить на електронну систему оплати проїзду й розрахуватися готівкою у транспорті вже не буде можливості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
48 автобусів-це транспортний колапс 11.12.Надіюсь,що за готівку продовжуватимуть їздити,а так як немає договорів,то і контроль є незаконним.Щасливої дороги!
Коли буде мобільний додаток? Я не хочу платити за ще одну картку в гаманці.
Коли буде мобільний додаток? Я не хочу платити за ще одну картку в гаманці.
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