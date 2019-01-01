Майже 90 тисяч лучан – власники електронного квитка для оплати у транспорті

У Луцьку вже приблизно 90 тисяч людей мають на руках електронний квиток для оплати проїзду у громадському транспорті.Про це під час оперативної наради 10 грудня повідомив начальник управління транспорту та зв'язку ЛуцькрадиПосадовець розповів, що 35 300 власників квитків – пенсіонери, 20 тисяч – учні, студенти – лише 1350. Ще приблизно 25 тисяч через термінали закупили неперсоніфікованих непільгових електронних квитків.«Інтерес лучан до електронного квитка є. Термінали з продажу та поповнення вже встановлені і працюють», - розповів Степанов.Він додав, що щодня здійснюють понад 20 тисяч розрахунків за допомогою електронного квитка.Так, за 8 днів грудня 163 тисячі людей скористалися електронним квитком. Здебільшого, це розрахунки у тролейбусах. В автобусах – лише 33 таких розрахунки.За інформацією Степанова, станом на 10 грудня електронною системою оплати проїзду облаштували 45 тролейбусів і 48 автобусів. Сьогодні, 10 грудня, обіцяють обладнати ще 14 автобусів.Нагадаємо, 11 грудня Луцьк повністю перходить на електронну систему оплати проїзду й розрахуватися готівкою у транспорті вже не буде можливості.