Новорічно-різдвяні свята у Луцьку «гулятимуть» аж до 26 січня

На період новорічних та різдвяних свят міська влада підготувала для Луцька більше 70 різноманітних святкових заходів, які триватимуть з 11 грудня до 26 січня 2020 року.Детальніше про програму розповідала начальниця організаційного відділу Олена Барська під час оперативної наради 10 грудня.Вже 11 – 13 грудня у місті пройдуть Андріївські вечорниці.Цикл новорічно-різдв’яних заходів у місті розпочнеться у День святого Миколая 19 грудня. Цього дня відбудуться заходи біля пам'ятника покровителю міста, а також -та передача лучанам Віфлиємського вогню.Традиційний для середини грудня міжнародний джазовий фестиваль «Jazz Bez» відбудеться в Палаці культури міста Луцька 14 – 15 грудня.19 грудня передбачили низку заходів до Дня святого Миколая.Впродовж усіх свят в Палаці культури міста Луцька відбуватиметься арт-проект «Різдвяна містерія» та виставка робіт учасників конкурсу малюнків «Місто Святого Миколая». 24 грудня у місті розпочнеться проект «Вулиця Різдвяних Янголів».Вже у новому 2020 році святкувати розпочнуть 2-го січня, гуляння триватимуть аж до 26 числа.Серед найбільш знакових і традиційних – міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим», що відбудеться 9 січня, новорічно-різдвяний концерт «І сталось диво» – 10 січня, етно-фестиваль «Різдво у Луцьку» триватиме впродовж двох днів – 11 та 12 січня. Різдвяний концерт камерного оркестру «ConMoto» влаштують 16 січня, міський фестиваль «різдвяні піснеспіви» – 19 січня та всеукраїнський фестиваль конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки 2020», який відбудеться 25 січня.Олена Барська також зазначила, що основна увага у ці дні буде саме діткам та родинам з особливими потребами. Тому уже з 19 грудня розпочнеться акція «Миколай пам’ятає про всіх».«Жодна дитина у місті не залишиться без уваги та новорічного подарунка», – каже Олена Барська.До слова, для діток з особливими потребами, зокрема для тих, хто прикутий до візків, Луцька міська рада традиційно підготувала новорічні подарунки.