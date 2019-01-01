Тата пам'ятає тільки з фотографій: просять привітати зі святом доньку загиблого бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами:Напередодні Нового року свій сьомий день народження зустрічатиме– чергова іменинниця із числа діток Небесного Легіону.Батько дівчинкибув старшим солдатом 51-шої окремої механізованої бригади, брав участь у боях під Ізвариним та у м. Щастя Луганської обл., отримав тілесні ушкодження, проходив лікування у Луцькому гарнізонному військовому шпиталі, де й помер 24 вересня 2014 року. Дружина лишилась одна з двома маленькими донечками, меншій з яких тоді не було ще й двох років. Коли татка мобілізували, Каті було лише 1 рік і 3 місяці, тому, на жаль, пам’ятає його лише з фотографій та розповідей інших. Саме тому вона постійно про нього розпитує у мами та бабусі з дідусем.Катруся росте дуже рухливою, балакучою та допитливою дівчинкою. Хоче знати все і ніколи не відступається, доки не дізнається те, що їй потрібно. Часом буває надто вразливою.Зараз Катруся першокласниця. Дівчинці дуже подобається навчатись. Також іменинниця має музичні здібності. Дівчинка відвідує музичну школу за класом домри.Катеринка просто обожнює тварин і завжди піклується про своїх улюбленців. Має вдома рибок, кожного вечора їх годує, ще є попугайчики, кіт, а нещодавно з'явилося цуценя Найда, яке вона доглядає.Цього року збулась мрія дівчинки побувати за кордоном, політати у справжньому літаку та побачити море. Катруся із сестричкою та мамою побували у Болгарії і привезли звідти цілу купу вражень. Мамадуже вдячната Народному Тилу за неймовірний відпочинок, який зцілює не лише тіло, а й душу.Свою матусю дівчинка дуже любить і завжди у всьому ставить собі у приклад та намагається її наслідувати. Катя постійно допомагає мамі у домашніх справах, завжди збирає за собою іграшки, прибирає в оселі, і навіть на кухні вона уже маленька помічниця. А ще безмежно любить всю роботу, яка пов’язана з водою. Тому мама може не хвилюватися, кімнатні рослини у домі точно не зів’януть.Основну допомогу родина отримує від волонтерів. Дівчинка дуже любить, коли до неї навідуються гості. А ще була б рада отримати привітання та листівки до свого дня народження.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті.Інформація для благодійників: Зріст 134-140, розмір взуття: 31-32.