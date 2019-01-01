вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький міськрайонний суд взяли під охорону

Луцький міськрайонний суд взяли під охорону
Сьогодні, 10 грудня, Служба судової охорони розпочала свою роботу у Будинку правосуддя Луцького міськрайонного суду Волинської області, що на вулиці Конякіна, 3.

Про це повідомляє пресслужба Луцького міськрайонного суду.

Зауважують, що Служба судової охорони здійснюватиме охорону приміщення суду, підтримку громадського порядку та забезпечуватиме безпеку учасників судового процесу.

Для здійснення своїх повноважень охоронці мають право:

• перевіряти документи, пред’явлення яких є необхідним згідно з правилами пропускного режиму;

• під час здійснення пропускного режиму на об’єктах охорони проводити огляд речей фізичних осіб;

• використовувати відкриту відео- та фотозйомку подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям тощо.

Нагадаємо, Служба судової охорони нещодавно розпочала свою роботу. 2 грудня повідомляли, що її представники охоронятимуть будівлю Волинського апеляційного суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Луцьк, охорона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку хочуть, аби до 10 ранку пенсіонери оплачували проїзд в тролейбусах
Сьогодні, 11:35
Стали відомі імена загиблих на Донбасі воїнів з Волині
Сьогодні, 11:03
Луцький міськрайонний суд взяли під охорону
Сьогодні, 10:50
Тата пам'ятає тільки з фотографій: просять привітати зі святом доньку загиблого бійця
Сьогодні, 10:30
Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Судили неповнолітнього студента з Луцька, який займався сутенерством Судили неповнолітнього студента з Луцька, який займався сутенерством
08 грудень, 19:44
Судили неповнолітнього студента, який у Луцьку викрав їжу Судили неповнолітнього студента, який у Луцьку викрав їжу
08 грудень, 17:38
На Волині чоловік розбещував 5-річну дівчинку: його запроторили за ґрати На Волині чоловік розбещував 5-річну дівчинку: його запроторили за ґрати
02 грудень, 16:47
Судили чоловіка, який у Луцьку, погрожуючи пістолетом, викрав автомобіль Судили чоловіка, який у Луцьку, погрожуючи пістолетом, викрав автомобіль
28 листопад, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відзавтра на 13 маршрутів у Луцьку не вийдуть автобуси. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 12:20
 0
У Луцьку автівка збила вагітну жінку: потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 12:12
 0
У мерії Ковеля СБУ та прокуратура вилучають документи з ремонту доріг
Сьогодні, 12:07
 0
Маленька лучанка стала призеркою всеукраїнського турніру з дзюдо
Сьогодні, 11:50
 0
У Луцьку зловили водія маршрутки, який виїхав на «зустрічку» для обгону. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8