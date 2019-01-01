Луцький міськрайонний суд взяли під охорону

Сьогодні, 10 грудня, Служба судової охорони розпочала свою роботу у Будинку правосуддя Луцького міськрайонного суду Волинської області, що на вулиці Конякіна, 3.Про це повідомляє пресслужба Луцького міськрайонного суду.Зауважують, що Служба судової охорони здійснюватиме охорону приміщення суду, підтримку громадського порядку та забезпечуватиме безпеку учасників судового процесу.Для здійснення своїх повноважень охоронці мають право:• перевіряти документи, пред’явлення яких є необхідним згідно з правилами пропускного режиму;• під час здійснення пропускного режиму на об’єктах охорони проводити огляд речей фізичних осіб;• використовувати відкриту відео- та фотозйомку подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям тощо.Нагадаємо, Служба судової охорони нещодавно розпочала свою роботу. 2 грудня повідомляли, що її представники