Маленька лучанка стала призеркою всеукраїнського турніру з дзюдо

Поліна Ковирнова, переможниця Міжнародного турніру з дзюдо, привезла з Дніпра срібну медаль.



Десятирічна спортсменка із 6 років займається бойовими мистецтвами і має більше 60 медалей. Цього разу дівчина брала участь у Всеукраїнському турнірі з дзюдо серед дівчат «Україна» у віковій категорії 10-11 років вагою до 32 кг, пише "



На змагання у Дніро приїхало понад 300 учасниць зі всієї України, з них – 6 волинян.



«Так, ми засмутилися, що отримали друге місце, але це спорт. Тут це нормальне явище. Поліна провела три сутички достроково, а в четвертій поступилася минулорічний чемпіонці. Вона знає, яку помилку зробила і зараз працює над цим, щоб наступного разу перемогти.



З Луцька поїхало шість дівчат, і через довгу дорогу, ще й з пересадками, ми всі дуже були втомлені, але тільки Поліна змогла отримати призов місце. Тут головне поїхати на такі серйозні змагання і отримати нові знання», – розповідає тато дівчинки та її тренер Сергій Ковирнов.



Наразі Поліна Ковирнова уже є шестикратною чемпіонкою України із карате, чемпіонкою Волині із дзюдо, дворазовою чемпіонкою світу із хортингу.



До змагань дівчину підготувала тренерка дитячо-юнацької спортивної школи №2 Світлана Степанюк.



Нагадаємо, що директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський помітив успіхи Поліни Ковирнової і запропонував спортсменці фінансову підтримку.









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