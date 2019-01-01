У Луцьку зловили водія маршрутки, який виїхав на «зустрічку» для обгону. ВІДЕО





Інцидент трапився сьогодні, 10 грудня, зранку, - повідомляє



Так, екіпаж патрульної поліції помічає, як водій маршрутного транспортного засобу грубо порушує Правила дорожнього руху, наражаючи себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку.



60-річного водія притягнули до адміністративної відповідальності. На відео видно, як керманич маршрутки виїхав на зустрічну смугу, щоб обігнати інший транспортний засіб.



"Шановні водії, пам’ятайте, що на дорозі ви не одні! Нехтування Правилами дорожнього руху – може спричинити до летальних наслідків! Керуй відповідально!", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні притягнули до адміністративної відповідальності водія маршрутки № 11 за порушення правил дорожнього руху.Інцидент трапився сьогодні, 10 грудня, зранку, - повідомляє патрульна поліція Волині. Так, екіпаж патрульної поліції помічає, як водій маршрутного транспортного засобу грубо порушує Правила дорожнього руху, наражаючи себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку.60-річного водія притягнули до адміністративної відповідальності. На відео видно, як керманич маршрутки виїхав на зустрічну смугу, щоб обігнати інший транспортний засіб."Шановні водії, пам’ятайте, що на дорозі ви не одні! Нехтування Правилами дорожнього руху – може спричинити до летальних наслідків! Керуй відповідально!", - йдеться у дописі.

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