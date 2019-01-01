У мерії Ковеля СБУ та прокуратура вилучають документи з ремонту доріг





Ковельська місцева прокуратура продовжує розслідування у кримінальному провадженні, яке відкрито 30 травня 2019, - інформує



Нагадують, за даними прокуратури, посадові особи управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради, яким керує Андрій Стернічук, у змові із службовими особами ПрАТ «Ковельське ШБУ №63», яке очолює Ігор Пец, в період з липня 2018 року по квітень 2019 року підписали акти приймання-передачі виконаних робіт та здійснили оплату за роботи, які фактично не виконані, тим самим вчинили розтрату бюджетних коштів.



У жовтні суд призупинив проведення будівельно-технічних експертиз.



Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ухвалою від 4 грудня дозволив прокурору або за його дорученням оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області вилучити оригінали актів виконаних робіт та платіжних доручень по договору про закупівлю робіт між управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства та ПраТ «Ковельське ШБУ № 63» по реконструкції вулиці Відродження (від перехрестя вул. Варшавська до житлового будинку №4) на загальну суму 9 млн 931 тис. 962 грн.



«Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ», – йдеться в ухвалі суду.



Не виключено, що вилучать також і документи з капітального ремонту вулиці Сергія Тимошенка на загальну суму 12 млн 479 тис. 244 грн.



Санкція статті ч. 3 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) передбачає обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд дозволив правоохоронним органам вилучити у Ковельському міськвиконкомі документи, які стосуються багатомільйонних дорожніх робіт.Ковельська місцева прокуратура продовжує розслідування у кримінальному провадженні, яке відкрито 30 травня 2019, - інформує "Район. Ковель". Нагадують, за даними прокуратури, посадові особи управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради, яким керує Андрій Стернічук, у змові із службовими особами ПрАТ «Ковельське ШБУ №63», яке очолює Ігор Пец, в період з липня 2018 року по квітень 2019 року підписали акти приймання-передачі виконаних робіт та здійснили оплату за роботи, які фактично не виконані, тим самим вчинили розтрату бюджетних коштів.У жовтні суд призупинив проведення будівельно-технічних експертиз.Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ухвалою від 4 грудня дозволив прокурору або за його дорученням оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області вилучити оригінали актів виконаних робіт та платіжних доручень по договору про закупівлю робіт між управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства та ПраТ «Ковельське ШБУ № 63» по реконструкції вулиці Відродження (від перехрестя вул. Варшавська до житлового будинку №4) на загальну суму 9 млн 931 тис. 962 грн.«Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ», – йдеться в ухвалі суду.Не виключено, що вилучать також і документи з капітального ремонту вулиці Сергія Тимошенка на загальну суму 12 млн 479 тис. 244 грн.Санкція статті ч. 3 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) передбачає обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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