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У Луцьку автівка збила вагітну жінку: потерпіла – у лікарні

У Луцьку автівка збила вагітну жінку: потерпіла – у лікарні
У Луцьку водій Audi збив вагітну жінку, пізніше врізався у Volkswagen.

ДТП сталася 10 грудня на перехресті вулиць Ковельська і Шевченка.

Як повідомила у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, водій Audi, не дотримавшись безпечної дистанції і швидкісного режиму, зіткнувся з Volkswagen. Авто зазнали механічних ушкоджень.

Перед цим водій збив 25-річну мешканку Торчина. Жінку, яка, за попередньою інформацією, вагітна, госпіталізували в лікарню.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

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Теги: Луцьк, автівка, вагітна жінка
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