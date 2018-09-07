У Луцьку автівка збила вагітну жінку: потерпіла – у лікарні





ДТП сталася 10 грудня на перехресті вулиць Ковельська і Шевченка.



Як повідомила у коментарі



Перед цим водій збив 25-річну мешканку Торчина. Жінку, яка, за попередньою інформацією, вагітна, госпіталізували в лікарню.



На місці події працює слідчо-оперативна група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій Audi збив вагітну жінку, пізніше врізався у Volkswagen.ДТП сталася 10 грудня на перехресті вулиць Ковельська і Шевченка.Як повідомила у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук, водій Audi, не дотримавшись безпечної дистанції і швидкісного режиму, зіткнувся з Volkswagen. Авто зазнали механічних ушкоджень.Перед цим водій збив 25-річну мешканку Торчина. Жінку, яка, за попередньою інформацією, вагітна, госпіталізували в лікарню.На місці події працює слідчо-оперативна група.

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