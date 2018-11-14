Відзавтра на 13 маршрутів у Луцьку не вийдуть автобуси. ПЕРЕЛІК





Про це йдеться у повідомленні Управління транспорту та зв'язку на сайті



Нагадаємо, з 11 грудня розрахуватися за проїзд у луцькому громадському транспорті можна буде тільки за наявності «Сitycard».

У зв'язку з тим, що не всі луцькі перевізники погодилися встановити валідатори на транспортних засобах, автобусам без валідаторів виходити на маршрут заборонили.



КП «Луцьке підприємство електротранспорту» внесено зміни у рух тролейбусів, а саме:



- На тролейбусних маршрутах № 15 та № 15-а залишиться по чотири тролейбуси, замість 7.



- На тролейбусні маршрути № 1, 2 додатково буде залучено по 2 тролейбуси (до 9 одиниць на маршрут).



- На тролейбусний маршрут № 3 додатково буде залучений 1 тролейбус та скорочений рух до кінця вулиці Рівненської (готель Околиця).



- На тролейбусні маршрути № 4,4а додатково буде залучений 1 тролейбус.



- На тролейбусний маршрут № 12 додатково буде залучений 1 тролейбус.



Графіки руху тролейбусів будуть розміщені на кінцевих зупинках відповідальними працівниками КП «Луцьке підприємство електротранспорту».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 11 грудня у Луцьку припиняють перевезення пасажирів за автобусними маршрутами № 3, 9, 9-а, 11, 17-а, 19, 24, 25, 26, 26-а, 28, 29, 32 . Відповідно, не забезпечені пасажирськими перевезеннями будуть мешканці мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської, Рівненської, Ковельської у місті Луцьку.Про це йдеться у повідомленні Управління транспорту та зв'язку на сайті Луцькради Нагадаємо, з 11 грудня розрахуватися за проїзд у луцькому громадському транспорті можна буде тільки за наявності «Сitycard».У зв'язку з тим, що не всі луцькі перевізники погодилися встановити валідатори на транспортних засобах, автобусам без валідаторів виходити на маршрут заборонили.- На тролейбусних маршрутах № 15 та № 15-а залишиться по чотири тролейбуси, замість 7.- На тролейбусні маршрути № 1, 2 додатково буде залучено по 2 тролейбуси (до 9 одиниць на маршрут).- На тролейбусний маршрут № 3 додатково буде залучений 1 тролейбус та скорочений рух до кінця вулиці Рівненської (готель Околиця).- На тролейбусні маршрути № 4,4а додатково буде залучений 1 тролейбус.- На тролейбусний маршрут № 12 додатково буде залучений 1 тролейбус.Графіки руху тролейбусів будуть розміщені на кінцевих зупинках відповідальними працівниками КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

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