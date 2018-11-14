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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Відзавтра на 13 маршрутів у Луцьку не вийдуть автобуси. ПЕРЕЛІК

Відзавтра на 13 маршрутів у Луцьку не вийдуть автобуси. ПЕРЕЛІК
З 11 грудня у Луцьку припиняють перевезення пасажирів за автобусними маршрутами № 3, 9, 9-а, 11, 17-а, 19, 24, 25, 26, 26-а, 28, 29, 32 . Відповідно, не забезпечені пасажирськими перевезеннями будуть мешканці мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської, Рівненської, Ковельської у місті Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні Управління транспорту та зв'язку на сайті Луцькради.

Нагадаємо, з 11 грудня розрахуватися за проїзд у луцькому громадському транспорті можна буде тільки за наявності «Сitycard».
У зв'язку з тим, що не всі луцькі перевізники погодилися встановити валідатори на транспортних засобах, автобусам без валідаторів виходити на маршрут заборонили.

КП «Луцьке підприємство електротранспорту» внесено зміни у рух тролейбусів, а саме:

- На тролейбусних маршрутах № 15 та № 15-а залишиться по чотири тролейбуси, замість 7.

- На тролейбусні маршрути № 1, 2 додатково буде залучено по 2 тролейбуси (до 9 одиниць на маршрут).

- На тролейбусний маршрут № 3 додатково буде залучений 1 тролейбус та скорочений рух до кінця вулиці Рівненської (готель Околиця).

- На тролейбусні маршрути № 4,4а додатково буде залучений 1 тролейбус.

- На тролейбусний маршрут № 12 додатково буде залучений 1 тролейбус.

Графіки руху тролейбусів будуть розміщені на кінцевих зупинках відповідальними працівниками КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

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Теги: Луцьк, проїзд, транспорт, валідатори, сітікард, АСОП
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Коментарі 4
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ВСІЙ ВЛАДІ шампанського і ПРЕМІЇ !!!!
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переживем, хватить шантажу з боку перевізника.
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Подякуймо нашій місцевій владі, котра за 2 місяці не зуміла вирішити проблему, а додатково створила незручності для мешканців !
Повні бездарі !
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Правильно хай знають,правда як на пари доїхати в політех коли всі тролейбуси затрамбовані пенсіонерами які *** знає куди пруться самого срання
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