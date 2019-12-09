В «Укрзалізниці» з нового року хочуть підняти ціни на квитки
Сьогодні, 20:16
«Укрзалізниця» планує збільшити вартість пасажирських квитків на 22% протягом 2020 року.
Про це йдеться у фінансовому плані компанії, – пише "Нововолинськ.com.ua" з посиланням на ЦТС.
Вартість квитків зростатиме поступово: з березня 2020 року квитки дорожчатимуть щомісяця на 2%. Завдяки індексації дохід «Укрзалізниці» повинен зрости на 8% − до 8,9 мільярда гривень.
За документом, пасажирські перевезення зростуть на 1,5%, якщо порівнювати з пасажиропотоком 2019 року. На внутрішніх рейсах кількість пасажирів повинна збільшитися на 10,1%, на внутрішніх − на 1,2%.
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Про це йдеться у фінансовому плані компанії, – пише "Нововолинськ.com.ua" з посиланням на ЦТС.
Вартість квитків зростатиме поступово: з березня 2020 року квитки дорожчатимуть щомісяця на 2%. Завдяки індексації дохід «Укрзалізниці» повинен зрости на 8% − до 8,9 мільярда гривень.
За документом, пасажирські перевезення зростуть на 1,5%, якщо порівнювати з пасажиропотоком 2019 року. На внутрішніх рейсах кількість пасажирів повинна збільшитися на 10,1%, на внутрішніх − на 1,2%.
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