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В «Укрзалізниці» з нового року хочуть підняти ціни на квитки

В «Укрзалізниці» з нового року хочуть підняти ціни на квитки
«Укрзалізниця» планує збільшити вартість пасажирських квитків на 22% протягом 2020 року.

Про це йдеться у фінансовому плані компанії, – пише "Нововолинськ.com.ua" з посиланням на ЦТС.

Вартість квитків зростатиме поступово: з березня 2020 року квитки дорожчатимуть щомісяця на 2%. Завдяки індексації дохід «Укрзалізниці» повинен зрости на 8% − до 8,9 мільярда гривень.

За документом, пасажирські перевезення зростуть на 1,5%, якщо порівнювати з пасажиропотоком 2019 року. На внутрішніх рейсах кількість пасажирів повинна збільшитися на 10,1%, на внутрішніх − на 1,2%.

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Теги: здорожчання квитків, Укрзалізниця
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