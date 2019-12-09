В «Укрзалізниці» з нового року хочуть підняти ціни на квитки





Про це йдеться у фінансовому плані компанії, – пише



Вартість квитків зростатиме поступово: з березня 2020 року квитки дорожчатимуть щомісяця на 2%. Завдяки індексації дохід «Укрзалізниці» повинен зрости на 8% − до 8,9 мільярда гривень.



За документом, пасажирські перевезення зростуть на 1,5%, якщо порівнювати з пасажиропотоком 2019 року. На внутрішніх рейсах кількість пасажирів повинна збільшитися на 10,1%, на внутрішніх − на 1,2%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Укрзалізниця» планує збільшити вартість пасажирських квитків на 22% протягом 2020 року.Про це йдеться у фінансовому плані компанії, – пише "Нововолинськ.com.ua" з посиланням на ЦТС.Вартість квитків зростатиме поступово: з березня 2020 року квитки дорожчатимуть щомісяця на 2%. Завдяки індексації дохід «Укрзалізниці» повинен зрости на 8% − до 8,9 мільярда гривень.За документом, пасажирські перевезення зростуть на 1,5%, якщо порівнювати з пасажиропотоком 2019 року. На внутрішніх рейсах кількість пасажирів повинна збільшитися на 10,1%, на внутрішніх − на 1,2%.

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