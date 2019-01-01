У Луцьку просять повернути зупинки біля Центрального ринку





На сайті Єдиної системи місцевих петицій з'явилися одразу дві такі пропозиції.



Нагадаємо, 9 грудня



«Там не було початкової чи кінцевої зупинки. Це були місця відстою. Тепер місця відстою робитимуть в іншому кінці, або біля медколеджу. А на зупинці навпроти не було міської зупинки. Там зупинявся транспорт неміський», –



Відтак, лучани просять у влади міста повернути зупинки на Глушець.



"Ліквідація цих зупинок не може проводитись лише за бажанням міської влади, без проведення громадських слухань, без опитування лучан та жителів прилеглих сіл, а також перевізників", - йдеться у петиції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять відмінити ліквідацію зупинок громадського транспорту біля Центрального ринку на вулиці Глушець.На сайті Єдиної системи місцевих петицій з'явилися одразу дві такі пропозиції.Нагадаємо, 9 грудня демонтували знаки автобусної зупинки на вулиці Глушець.«Там не було початкової чи кінцевої зупинки. Це були місця відстою. Тепер місця відстою робитимуть в іншому кінці, або біля медколеджу. А на зупинці навпроти не було міської зупинки. Там зупинявся транспорт неміський», – зауважив головний транпортник міста Відтак, лучани просять у влади міста повернути зупинки на Глушець."Ліквідація цих зупинок не може проводитись лише за бажанням міської влади, без проведення громадських слухань, без опитування лучан та жителів прилеглих сіл, а також перевізників", - йдеться у петиції.

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