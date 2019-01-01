У Луцьку просять повернути зупинки біля Центрального ринку
Сьогодні, 12:25
У Луцьку просять відмінити ліквідацію зупинок громадського транспорту біля Центрального ринку на вулиці Глушець.
На сайті Єдиної системи місцевих петицій з'явилися одразу дві такі пропозиції.
Нагадаємо, 9 грудня демонтували знаки автобусної зупинки на вулиці Глушець.
«Там не було початкової чи кінцевої зупинки. Це були місця відстою. Тепер місця відстою робитимуть в іншому кінці, або біля медколеджу. А на зупинці навпроти не було міської зупинки. Там зупинявся транспорт неміський», – зауважив головний транпортник міста.
Відтак, лучани просять у влади міста повернути зупинки на Глушець.
"Ліквідація цих зупинок не може проводитись лише за бажанням міської влади, без проведення громадських слухань, без опитування лучан та жителів прилеглих сіл, а також перевізників", - йдеться у петиції.
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На сайті Єдиної системи місцевих петицій з'явилися одразу дві такі пропозиції.
Нагадаємо, 9 грудня демонтували знаки автобусної зупинки на вулиці Глушець.
«Там не було початкової чи кінцевої зупинки. Це були місця відстою. Тепер місця відстою робитимуть в іншому кінці, або біля медколеджу. А на зупинці навпроти не було міської зупинки. Там зупинявся транспорт неміський», – зауважив головний транпортник міста.
Відтак, лучани просять у влади міста повернути зупинки на Глушець.
"Ліквідація цих зупинок не може проводитись лише за бажанням міської влади, без проведення громадських слухань, без опитування лучан та жителів прилеглих сіл, а також перевізників", - йдеться у петиції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
НЕ ПРОСИТИ !!! А ВИМАГАТИ!!!!
І вимагати не в Інтернеті, а дати проср@тися їм так, щоб самі про вибори просити почали!
Громада будує, Пустовіт руйнує!
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