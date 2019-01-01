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На зупинці у Луцьку побили і пограбували чоловіка

На зупинці у Луцьку побили і пограбували чоловіка
Учора, 9 грудня, до Луцького відділу поліції звернувся 38-річний житель обласного центру. Заявник повідомив, що на зупинці по проспекту Соборності в Луцьку невідомий чоловік, застосувавши насильство, відкрито заволодів його мобільним телефоном «Nokia» та тисячею гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу грабіжника. Ним виявився, раніше судимий, 24-річний житель Луцька.

Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру в скоєнні злочину за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до шести років.


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Теги: грабіж, зупинка, Луцьк
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