З початку року на Волині в аваріях загинуло понад сто людей





Про це свідчить аналіз аварійності, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП УПП, - повідомляє



За звітний період на території Волинській області зареєстрували 167 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані. При цьому 49 таких ДТП - з постраждалими, в яких - 5 осіб загинуло та 65 травмовано.



Основні причини автопригод – це:

- порушення правил маневрування – 848 автопригод або (32%) від усіх ДТП;

- перевищення безпечної швидкості руху – 724 ДТП (28%);

- недодержання дистанції – 284 ДТП (11%);

- порушення правил проїзду перехресть – 168 ДТП (6%);

- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 167 ДТП (6%).



Якщо ж говорити про види летальних ДТП, то найбільше люди гинуть при:

- зіткненні (32%);

- наїзді на пішохода (36%);

- перекиданні транспортних засобів (12%);

- наїзді на велосипедиста (11%);

- наїзді на перешкоду (6%).



За 11 місяців 2019 року сталось майже 30% ДТП з постраждалими за участю пішоходів. В цих аваріях загинуло 39 осіб та 196 - травмовано.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку року на Волині громадяни спричинили понад 2 600 аварій, 107 людей загинули, майже 900 отримали травми.Про це свідчить аналіз аварійності, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП УПП, - повідомляє патрульна поліція Волині. За звітний період на території Волинській області зареєстрували 167 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані. При цьому 49 таких ДТП - з постраждалими, в яких - 5 осіб загинуло та 65 травмовано.Основні причини автопригод – це:- порушення правил маневрування – 848 автопригод або (32%) від усіх ДТП;- перевищення безпечної швидкості руху – 724 ДТП (28%);- недодержання дистанції – 284 ДТП (11%);- порушення правил проїзду перехресть – 168 ДТП (6%);- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 167 ДТП (6%).Якщо ж говорити про види летальних ДТП, то найбільше люди гинуть при:- зіткненні (32%);- наїзді на пішохода (36%);- перекиданні транспортних засобів (12%);- наїзді на велосипедиста (11%);- наїзді на перешкоду (6%).За 11 місяців 2019 року сталось майже 30% ДТП з постраждалими за участю пішоходів. В цих аваріях загинуло 39 осіб та 196 - травмовано.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію