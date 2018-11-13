З початку року на Волині в аваріях загинуло понад сто людей
Сьогодні, 18:19
З початку року на Волині громадяни спричинили понад 2 600 аварій, 107 людей загинули, майже 900 отримали травми.
Про це свідчить аналіз аварійності, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП УПП, - повідомляє патрульна поліція Волині.
За звітний період на території Волинській області зареєстрували 167 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані. При цьому 49 таких ДТП - з постраждалими, в яких - 5 осіб загинуло та 65 травмовано.
Основні причини автопригод – це:
- порушення правил маневрування – 848 автопригод або (32%) від усіх ДТП;
- перевищення безпечної швидкості руху – 724 ДТП (28%);
- недодержання дистанції – 284 ДТП (11%);
- порушення правил проїзду перехресть – 168 ДТП (6%);
- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 167 ДТП (6%).
Якщо ж говорити про види летальних ДТП, то найбільше люди гинуть при:
- зіткненні (32%);
- наїзді на пішохода (36%);
- перекиданні транспортних засобів (12%);
- наїзді на велосипедиста (11%);
- наїзді на перешкоду (6%).
За 11 місяців 2019 року сталось майже 30% ДТП з постраждалими за участю пішоходів. В цих аваріях загинуло 39 осіб та 196 - травмовано.
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Про це свідчить аналіз аварійності, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП УПП, - повідомляє патрульна поліція Волині.
За звітний період на території Волинській області зареєстрували 167 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані. При цьому 49 таких ДТП - з постраждалими, в яких - 5 осіб загинуло та 65 травмовано.
Основні причини автопригод – це:
- порушення правил маневрування – 848 автопригод або (32%) від усіх ДТП;
- перевищення безпечної швидкості руху – 724 ДТП (28%);
- недодержання дистанції – 284 ДТП (11%);
- порушення правил проїзду перехресть – 168 ДТП (6%);
- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 167 ДТП (6%).
Якщо ж говорити про види летальних ДТП, то найбільше люди гинуть при:
- зіткненні (32%);
- наїзді на пішохода (36%);
- перекиданні транспортних засобів (12%);
- наїзді на велосипедиста (11%);
- наїзді на перешкоду (6%).
За 11 місяців 2019 року сталось майже 30% ДТП з постраждалими за участю пішоходів. В цих аваріях загинуло 39 осіб та 196 - травмовано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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