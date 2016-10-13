На Волині затримали чоловіка, який торгував боєприпасами

Учора, 9 грудня, правоохоронці затримали 35-річного жителя Ковельського району під час збуту ним патронів. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що правоохоронці задокументували два факти незаконного збуту та зберігання волинянином боєприпасів. Зловмисника затримали. У нього вилучили патрони калібру 7,62 мм, які використовують для стрільби з автоматичної вогнепальної зброї. Окрім того, в ході досудового розслідування у волинянина також вилучили різноманітні патрони за місцем його тимчасового працевлаштування в обласному центрі.Слідчі поліції Волині повідомили затриманому громадянину про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.