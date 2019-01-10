Як працюватиме ковельський ЦНАП під час новорічних свят





Про це повідомляє



Відповідно до розпорядження міського голови від 14.11.2019 № 327-р дві останні суботи грудня центр надання адміністративних послуг працюватиме за таким графіком:



21 грудня з 8.00 до 17.15, прийом громадян до 14.00 (крім паспортних послуг);



28 грудня з 8.00 до 16.15, прийом громадян до 14.00 (крім паспортних послуг та послуг з питань реєстрації права власності на нерухоме майно);



30, 31 грудня (понеділок, вівторок) – вихідні;



1 січня (середа) – вихідний.



Перенесення робочих днів було рекомендовано розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 № 7-р. з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для відзначення різдвяних та новорічних свят для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними – в суботу та неділю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельській міській раді розповіли про графік робити ЦНАПу у новорічні свята.Про це повідомляє "Район.Ковель". Відповідно до розпорядження міського голови від 14.11.2019 № 327-р дві останні суботи грудня центр надання адміністративних послуг працюватиме за таким графіком:21 грудня з 8.00 до 17.15, прийом громадян до 14.00 (крім паспортних послуг);28 грудня з 8.00 до 16.15, прийом громадян до 14.00 (крім паспортних послуг та послуг з питань реєстрації права власності на нерухоме майно);30, 31 грудня (понеділок, вівторок) – вихідні;1 січня (середа) – вихідний.Перенесення робочих днів було рекомендовано розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 № 7-р. з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для відзначення різдвяних та новорічних свят для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними – в суботу та неділю.

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