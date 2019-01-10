Як працюватиме ковельський ЦНАП під час новорічних свят
Сьогодні, 13:00
У Ковельській міській раді розповіли про графік робити ЦНАПу у новорічні свята.
Про це повідомляє "Район.Ковель".
Відповідно до розпорядження міського голови від 14.11.2019 № 327-р дві останні суботи грудня центр надання адміністративних послуг працюватиме за таким графіком:
21 грудня з 8.00 до 17.15, прийом громадян до 14.00 (крім паспортних послуг);
28 грудня з 8.00 до 16.15, прийом громадян до 14.00 (крім паспортних послуг та послуг з питань реєстрації права власності на нерухоме майно);
30, 31 грудня (понеділок, вівторок) – вихідні;
1 січня (середа) – вихідний.
Перенесення робочих днів було рекомендовано розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 № 7-р. з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для відзначення різдвяних та новорічних свят для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними – в суботу та неділю.
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Про це повідомляє "Район.Ковель".
Відповідно до розпорядження міського голови від 14.11.2019 № 327-р дві останні суботи грудня центр надання адміністративних послуг працюватиме за таким графіком:
21 грудня з 8.00 до 17.15, прийом громадян до 14.00 (крім паспортних послуг);
28 грудня з 8.00 до 16.15, прийом громадян до 14.00 (крім паспортних послуг та послуг з питань реєстрації права власності на нерухоме майно);
30, 31 грудня (понеділок, вівторок) – вихідні;
1 січня (середа) – вихідний.
Перенесення робочих днів було рекомендовано розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 № 7-р. з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для відзначення різдвяних та новорічних свят для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними – в суботу та неділю.
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