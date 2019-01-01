вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рожищенському районі – чотири дні жалоби за загиблими на Сході воїнами

У Рожищенському районі – чотири дні жалоби за загиблими на Сході воїнами
На Сході неподалік села Золотого учора, 9 грудня, загинули двоє волинян - військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Загиблі, Сергій Сирота (1997 р.н.) та Андрій Войтович (1990 р.н), проживали в селах Щурин та Квітневе Рожищенського району.

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації, 10, 11, 12, 13 грудня 2019 року в Рожищенському районі оголосили днями жалоби, повідомляє Рожищенська міська рада.

Нагадаємо, під час переміщення на позиціях в межах взводного опорного пункту від підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових. Двоє із них - з Волині. За попередньою інформацією, третій загиблий - родом із Рівненщини.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, смерть, загибель, Рожище, Волинь, Сергій Сирота, Андрій Войтович
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На хабарі впіймали посадовця Волинської ОДА
Сьогодні, 13:21
Як працюватиме ковельський ЦНАП під час новорічних свят
Сьогодні, 13:00
У Рожищенському районі – чотири дні жалоби за загиблими на Сході воїнами
Сьогодні, 12:59
На зупинці у Луцьку побили і пограбували чоловіка
Сьогодні, 12:35
У Луцьку просять повернути зупинки біля Центрального ринку
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
Стали відомі імена загиблих на Донбасі воїнів з Волині Стали відомі імена загиблих на Донбасі воїнів з Волині
Сьогодні, 11:03
На Сході загинули два воїни з Волині На Сході загинули два воїни з Волині
Сьогодні, 10:08
Атовець з Волині загинув в автотрощі на Житомирщині Атовець з Волині загинув в автотрощі на Житомирщині
02 грудень, 17:13
За вихідні на Волині загинули молоді люди: 18-річний хлопець та 20-річна дівчина За вихідні на Волині загинули молоді люди: 18-річний хлопець та 20-річна дівчина
11 листопад, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подробиці аварії у Луцьку, в якій постраждала вагітна жінка. ФОТО
Сьогодні, 13:41
 0
Запрацював мобільний додаток для оплати проїзду у Луцьку
Сьогодні, 13:29
 0
На хабарі впіймали посадовця Волинської ОДА
Сьогодні, 13:21
 0
Як працюватиме ковельський ЦНАП під час новорічних свят
Сьогодні, 13:00
 0
У Рожищенському районі – чотири дні жалоби за загиблими на Сході воїнами
Сьогодні, 12:59
 0
Медіа
відео
1/8