У Рожищенському районі – чотири дні жалоби за загиблими на Сході воїнами

загинули двоє волинян - військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



Загиблі,



Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації, 10, 11, 12, 13 грудня 2019 року в Рожищенському районі оголосили днями жалоби, повідомляє Рожищенська міська рада.



Нагадаємо, під час переміщення на позиціях в межах взводного опорного пункту від підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових. Двоє із них - з Волині. За попередньою інформацією, третій загиблий - родом із Рівненщини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сході неподалік села Золотого учора, 9 грудня,- військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Загиблі, Сергій Сирота (1997 р.н.) та Андрій Войтович (1990 р.н) , проживали в селах Щурин та Квітневе Рожищенського району.Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації, 10, 11, 12, 13 грудня 2019 року в Рожищенському районі оголосили днями жалоби, повідомляє Рожищенська міська рада.Нагадаємо, під час переміщення на позиціях в межах взводного опорного пункту від підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових. Двоє із них - з Волині. За попередньою інформацією, третій загиблий - родом із Рівненщини.

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