У Рожищенському районі – чотири дні жалоби за загиблими на Сході воїнами
Сьогодні, 12:59
На Сході неподалік села Золотого учора, 9 грудня, загинули двоє волинян - військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Загиблі, Сергій Сирота (1997 р.н.) та Андрій Войтович (1990 р.н), проживали в селах Щурин та Квітневе Рожищенського району.
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації, 10, 11, 12, 13 грудня 2019 року в Рожищенському районі оголосили днями жалоби, повідомляє Рожищенська міська рада.
Нагадаємо, під час переміщення на позиціях в межах взводного опорного пункту від підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових. Двоє із них - з Волині. За попередньою інформацією, третій загиблий - родом із Рівненщини.
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Загиблі, Сергій Сирота (1997 р.н.) та Андрій Войтович (1990 р.н), проживали в селах Щурин та Квітневе Рожищенського району.
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації, 10, 11, 12, 13 грудня 2019 року в Рожищенському районі оголосили днями жалоби, повідомляє Рожищенська міська рада.
Нагадаємо, під час переміщення на позиціях в межах взводного опорного пункту від підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових. Двоє із них - з Волині. За попередньою інформацією, третій загиблий - родом із Рівненщини.
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