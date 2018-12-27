У центрі Луцька почали прикрашати головні ялинки: якими вони будуть цьогоріч





На новорічних красунь уже почепили святкові вогники. Нині ж дерева прикрашають іграшками. Цьогоріч ялинки будуть у золотому кольорі, зокрема, комунальники чіпляють золоті кулі та грона.



Нагадаємо, 19 грудня о 10:00 святкування розпочнеться біля пам’ятника покровителю нашого міста. Увінчає цей день театралізоване дійство



20 грудня святкові вогні засвітяться на новорічних ялинках у мікрорайонах міста та у селі Прилуцьке.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Театральному майдані Луцьк почали прикрашати зелених красунь.На новорічних красунь уже почепили святкові вогники. Нині ж дерева прикрашають іграшками. Цьогоріч ялинки будуть у золотому кольорі, зокрема, комунальники чіпляють золоті кулі та грона.Нагадаємо, 19 грудня о 10:00 святкування розпочнеться біля пам’ятника покровителю нашого міста. Увінчає цей день театралізоване дійство засвічення вогників головної новорічної ялинки міста на Театральному майдані о 16:00 . В рамках цього заходу відбудеться вручення Віфлеємського вогню громаді міста Луцька.20 грудня святкові вогні засвітяться на новорічних ялинках у мікрорайонах міста та у селі Прилуцьке.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію