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У центрі Луцька почали прикрашати головні ялинки: якими вони будуть цьогоріч

У центрі Луцька почали прикрашати головні ялинки: якими вони будуть цьогоріч
На Театральному майдані Луцьк почали прикрашати зелених красунь.

На новорічних красунь уже почепили святкові вогники. Нині ж дерева прикрашають іграшками. Цьогоріч ялинки будуть у золотому кольорі, зокрема, комунальники чіпляють золоті кулі та грона.

Нагадаємо, 19 грудня о 10:00 святкування розпочнеться біля пам’ятника покровителю нашого міста. Увінчає цей день театралізоване дійство засвічення вогників головної новорічної ялинки міста на Театральному майдані о 16:00. В рамках цього заходу відбудеться вручення Віфлеємського вогню громаді міста Луцька.

20 грудня святкові вогні засвітяться на новорічних ялинках у мікрорайонах міста та у селі Прилуцьке.

У центрі Луцька почали прикрашати головні ялинки: якими вони будуть цьогоріч
У центрі Луцька почали прикрашати головні ялинки: якими вони будуть цьогоріч
У центрі Луцька почали прикрашати головні ялинки: якими вони будуть цьогоріч

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Теги: Новий рік, ялинки, Луцьк, свята
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