На хабарі впіймали посадовця Волинської ОДА

На Волині посадовця ОДА викрили у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Так, головний спеціаліст одного із управлінь Волинської обласної державної адміністрації вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 6500 гривень.У таку суму посадовець оцінив своє сприяння суб'єкту господарювання в одержанні дозвільних документів у межах компетенції.Тривають першочергові слідчі дії. Вирішують питання щодо повідомлення працівнику ОДА про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України), обрання йому запобіжного заходу та відсторонення його від посади.Зауважимо, що за вчинення такого злочину санкцією ч.3 ст. 368 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.