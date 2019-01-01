Волинянин, який викрав 9 мішків протруєної пшениці, заплатить штраф





Водій сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки пізно ввечері обікрав «КамАЗ», що стояв на ґрунтовій дорозі між селами Любитів та Колодяжне Ковельського району, - про це пише



З кузова вантажівки скинув дев’ять мішків протруєної насіннєвої пшениці, загальною вагою 460 кілограмів, чим завдав колодяжненському господарству майнової шкоди на 2 тисячі 990 гривень.



За фактом крадіжки поліція відкрила кримінальне провадження. Крадія невдовзі викрили. Він повернув викрадену пшеницю та щиро вибачився перед господарством.



33-річного обвинуваченого, який є одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює, раніше не судимий, Ковельський міськрайонний суд оштрафував на 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Ковельського району поцупив з вантажівки 9 мішків протруєної насіннєвої пшениці.Водій сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки пізно ввечері обікрав «КамАЗ», що стояв на ґрунтовій дорозі між селами Любитів та Колодяжне Ковельського району, - про це пише "Район.Ковель" З кузова вантажівки скинув дев’ять мішків протруєної насіннєвої пшениці, загальною вагою 460 кілограмів, чим завдав колодяжненському господарству майнової шкоди на 2 тисячі 990 гривень.За фактом крадіжки поліція відкрила кримінальне провадження. Крадія невдовзі викрили. Він повернув викрадену пшеницю та щиро вибачився перед господарством.33-річного обвинуваченого, який є одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює, раніше не судимий, Ковельський міськрайонний суд оштрафував на 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію