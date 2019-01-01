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Волинянин, який викрав 9 мішків протруєної пшениці, заплатить штраф

Волинянин, який викрав 9 мішків протруєної пшениці, заплатить штраф
Мешканець Ковельського району поцупив з вантажівки 9 мішків протруєної насіннєвої пшениці.

Водій сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки пізно ввечері обікрав «КамАЗ», що стояв на ґрунтовій дорозі між селами Любитів та Колодяжне Ковельського району, - про це пише "Район.Ковель".

З кузова вантажівки скинув дев’ять мішків протруєної насіннєвої пшениці, загальною вагою 460 кілограмів, чим завдав колодяжненському господарству майнової шкоди на 2 тисячі 990 гривень.

За фактом крадіжки поліція відкрила кримінальне провадження. Крадія невдовзі викрили. Він повернув викрадену пшеницю та щиро вибачився перед господарством.

33-річного обвинуваченого, який є одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює, раніше не судимий, Ковельський міськрайонний суд оштрафував на 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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Теги: Ковель, крадіжка, пшениця
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