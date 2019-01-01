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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Запрацював мобільний додаток для оплати проїзду у Луцьку

Запрацював мобільний додаток для оплати проїзду у Луцьку
Запрацював мобільний додаток "CityCard" для безготівкової оплати за проїзд у громадському транспорті Луцька.

Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

Установити додаток на телефон можна за посиланням:

IOS: https://apps.apple.com/tr/app/citycard-lutsk/id1487659360

Andrоid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kentkart.citycardlutsk&fbclid=IwAR0B3-YvceFQ7kkpJ0ULt_i3oqU5KqlKz2IaBHAfQXqEOLC34cua9yIElBs.

«Ви можете не тільки спостерігати за рухом міського транспорту, бачити розташування терміналів поблизу, а й дізнатися час відправлення автобусів та тролейбусів. Всі ці функції безкоштовні, почніть використовувати його зараз», – йдеться в описі до мобільного додатку.

Нагадаємо, від 11 грудня у громадському транспорті Луцька не буде можливості розплатитися готівкою.

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Теги: CityCard, додаток, е-квиток, транспорт, Луцьк
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Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
НЕ запрацював, той огризок коду - НЕ працює!
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В додатку створюється нова карточка, а хотілось би прив'язати ту карточку, яку раніше купив.
Окрім цього, під час користування додатком виникають помилки...
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А навіщо їм мій обліковий запис? 59 метрів.
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