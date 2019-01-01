Запрацював мобільний додаток для оплати проїзду у Луцьку





Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.



Установити додаток на телефон можна за посиланням:



IOS:



Andrоid:



«Ви можете не тільки спостерігати за рухом міського транспорту, бачити розташування терміналів поблизу, а й дізнатися час відправлення автобусів та тролейбусів. Всі ці функції безкоштовні, почніть використовувати його зараз», – йдеться в описі до мобільного додатку.



Нагадаємо, від 11 грудня у громадському транспорті Луцька не буде можливості розплатитися готівкою.

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