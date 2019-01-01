Запрацював мобільний додаток для оплати проїзду у Луцьку
Сьогодні, 13:29
Запрацював мобільний додаток "CityCard" для безготівкової оплати за проїзд у громадському транспорті Луцька.
Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Установити додаток на телефон можна за посиланням:
IOS: https://apps.apple.com/tr/app/citycard-lutsk/id1487659360
Andrоid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kentkart.citycardlutsk&fbclid=IwAR0B3-YvceFQ7kkpJ0ULt_i3oqU5KqlKz2IaBHAfQXqEOLC34cua9yIElBs.
«Ви можете не тільки спостерігати за рухом міського транспорту, бачити розташування терміналів поблизу, а й дізнатися час відправлення автобусів та тролейбусів. Всі ці функції безкоштовні, почніть використовувати його зараз», – йдеться в описі до мобільного додатку.
Нагадаємо, від 11 грудня у громадському транспорті Луцька не буде можливості розплатитися готівкою.
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Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Установити додаток на телефон можна за посиланням:
IOS: https://apps.apple.com/tr/app/citycard-lutsk/id1487659360
Andrоid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kentkart.citycardlutsk&fbclid=IwAR0B3-YvceFQ7kkpJ0ULt_i3oqU5KqlKz2IaBHAfQXqEOLC34cua9yIElBs.
«Ви можете не тільки спостерігати за рухом міського транспорту, бачити розташування терміналів поблизу, а й дізнатися час відправлення автобусів та тролейбусів. Всі ці функції безкоштовні, почніть використовувати його зараз», – йдеться в описі до мобільного додатку.
Нагадаємо, від 11 грудня у громадському транспорті Луцька не буде можливості розплатитися готівкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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