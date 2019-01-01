Подробиці аварії у Луцьку, в якій постраждала вагітна жінка. ФОТО





Про це інформує



Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня, близько 12 години на вулиці Ковельська в Луцьку зіткнулися автомобілі Audi A8 та Volkswagen Jetta.



За кермом автомобіля Audi A8 перебував 23-річний житель Луцького району. Автомобілем Volkswagen Jetta керував 25-річний житель цього ж району. Внаслідок ДТП вагітна 25-річна пасажирка Volkswagen отримала тілесні ушкодження. Потерпілу доставили до лікарні для обстеження та надання медичної допомоги.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження потерпілій слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції розповіли деталі аварії, в якій постраждала вагітна жінка у Луцьку на вулиці Ковельська.Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області. Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня, близько 12 години на вулиці Ковельська в Луцьку зіткнулися автомобілі Audi A8 та Volkswagen Jetta.За кермом автомобіля Audi A8 перебував 23-річний житель Луцького району. Автомобілем Volkswagen Jetta керував 25-річний житель цього ж району. Внаслідок ДТП вагітна 25-річна пасажирка Volkswagen отримала тілесні ушкодження. Потерпілу доставили до лікарні для обстеження та надання медичної допомоги.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження потерпілій слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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